Exequiel Bastidas fue escolta en la clasificación en Mendoza

El paranaense Exequiel Bastidas con el Toyota Yaris fue segundo en Clase 2. La pole quedó en manos el local Tomas Vittar. Joel Gassmann retrasado en Clase 3.

Exequiel Bastidas es el líder del torneo de la Clase 2 y va por la victoria en Mendoza.

El paranaense Exequiel Bastidas ocupó la segunda posición en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se presenta en el autódromo San Martín de Mendoza. Con el Toyota Yaris, el líder del torneo quedó a 242/1000 del poleman Tomas Vittar.

Vitar (Nissan March) cerró un sábado casi perfecto de local con la obtención de su primera pole position en la divisional menor. El mendocino, que había dominado el segundo entrenamiento y la primera clasificación, también resultó el más veloz en la segunda tanda clasificatoria de la 10ª fecha del Campeonato 2026.

Empleó 1’38”026/1000 y Bastidas lo escoltó a solo 242/1000, en tanto que el salteño Francisco Coltrinari, quien también pelea por el título, quedó 6° a 836/1000.

Este domingo se disputarán las series, que en esta ocasión serán dos porque hay menos de 31 autos. La primera se largará a las 10.05, con Tomás Vitar (Nissan March) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic) en la primera fila. Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) y Julián Módica (Toyota Etios) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 10.30. Desde las 12.45 se largará la carrera final a 16 vueltas al trazado mendocino.

Javier Merlo lideró en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antes de la llegada del Turismo Nacional al autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza para disputar la 10ª fecha del Campeonato 2026, el Volkswagen Virtus tenía tres victorias, pero no había logrado ninguna pole position. Curiosamente, el que completó ese casillero estadístico para el modelo más moderno de la marca alemana en la Clase 3 fue Javier Merlo, quien llevaba cuatro años y medio sin conseguir el “1” en clasificación.

Con la asistencia de la Scuderia Prema, el equipo familiar, y los motores de Mario y Luis Riva, el puntano ya se había destacado desde los entrenamientos, en los que fue 5º y 4º. A la hora de clasificar, estableció un registro de 1’34”846/1000 en el circuito de 4.168 metros de extensión y desbancó de la cima a Facundo Chapur (Honda Civic), quien quedó 2º a 128/1000.

Merlo, que este año tenía un 15º puesto en Río Cuarto como mejor resultado en siete clasificaciones (se ausentó en las fechas de Rosario y Oberá), obtuvo su 5ª pole position en la Clase 3 del TN. Las anteriores habían sido en La Plata 2020, el Oscar Cabalén de Córdoba 2021 y 2022 y Paraná 2022, todas con el Toyota Corolla.

Joel Gassmann con el Chevrolet del equipo de Jerónimo Teti se posicionó 14° a 993/1000 del poleman. Este domingo se correrán las tres series selectivas, mientras que la carrera final se largará a las 14.