Uno Entre Rios | Ovación | Exequiel Bastidas

Exequiel Bastidas fue escolta en la clasificación en Mendoza

El paranaense Exequiel Bastidas con el Toyota Yaris fue segundo en Clase 2. La pole quedó en manos el local Tomas Vittar. Joel Gassmann retrasado en Clase 3.

10 de octubre 2026 · 18:39hs
Exequiel Bastidas es el líder del torneo de la Clase 2 y va por la victoria en Mendoza.

Exequiel Bastidas es el líder del torneo de la Clase 2 y va por la victoria en Mendoza.

El paranaense Exequiel Bastidas ocupó la segunda posición en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se presenta en el autódromo San Martín de Mendoza. Con el Toyota Yaris, el líder del torneo quedó a 242/1000 del poleman Tomas Vittar.

Exequiel Bastidas corre en Mendoza.

Exequiel Bastidas corre en Mendoza.

Vitar (Nissan March) cerró un sábado casi perfecto de local con la obtención de su primera pole position en la divisional menor. El mendocino, que había dominado el segundo entrenamiento y la primera clasificación, también resultó el más veloz en la segunda tanda clasificatoria de la 10ª fecha del Campeonato 2026.

Empleó 1’38”026/1000 y Bastidas lo escoltó a solo 242/1000, en tanto que el salteño Francisco Coltrinari, quien también pelea por el título, quedó 6° a 836/1000.

Este domingo se disputarán las series, que en esta ocasión serán dos porque hay menos de 31 autos. La primera se largará a las 10.05, con Tomás Vitar (Nissan March) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic) en la primera fila. Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) y Julián Módica (Toyota Etios) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 10.30. Desde las 12.45 se largará la carrera final a 16 vueltas al trazado mendocino.

Javier Merlo lideró en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antes de la llegada del Turismo Nacional al autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza para disputar la 10ª fecha del Campeonato 2026, el Volkswagen Virtus tenía tres victorias, pero no había logrado ninguna pole position. Curiosamente, el que completó ese casillero estadístico para el modelo más moderno de la marca alemana en la Clase 3 fue Javier Merlo, quien llevaba cuatro años y medio sin conseguir el “1” en clasificación.

Con la asistencia de la Scuderia Prema, el equipo familiar, y los motores de Mario y Luis Riva, el puntano ya se había destacado desde los entrenamientos, en los que fue 5º y 4º. A la hora de clasificar, estableció un registro de 1’34”846/1000 en el circuito de 4.168 metros de extensión y desbancó de la cima a Facundo Chapur (Honda Civic), quien quedó 2º a 128/1000.

Merlo, que este año tenía un 15º puesto en Río Cuarto como mejor resultado en siete clasificaciones (se ausentó en las fechas de Rosario y Oberá), obtuvo su 5ª pole position en la Clase 3 del TN. Las anteriores habían sido en La Plata 2020, el Oscar Cabalén de Córdoba 2021 y 2022 y Paraná 2022, todas con el Toyota Corolla.

Joel Gassmann con el Chevrolet del equipo de Jerónimo Teti se posicionó 14° a 993/1000 del poleman. Este domingo se correrán las tres series selectivas, mientras que la carrera final se largará a las 14.

Exequiel Bastidas Turismo Nacional Mendoza
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó fuera de casa.

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

La velada fue en Peñarol el viernes por la noche.

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Central Córdoba y Estudiantes empataron este sábado.

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

El golf tuvo un nuevo torneo en Paraná.

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

Ver comentarios

Lo último

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Ultimo Momento
El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

Policiales
Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

Dejanos tu comentario