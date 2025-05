Estudiantes de Paraná festeja sus 120 años con un libro

El libro se podrá ver de manera gratuita en el portal web de la entidad desde el lunes por la tarde, según se informó desde el club Estudiantes.

Fernando Ponce habló con UNO sobre el libro y dijo: “A finales de noviembre del año pasado, me convocó el presidente del Club Estudiantes, Emilio Fauces, porque como el 5 de mayo del 2025 el club festejaba los 120 años, desde la comisión directiva de la entidad tenían la idea de festejar con la edición de un libro”.

Luego agregó: “Hay un libro de los 90 años, hay un libro de los 100 años, y ellos tenían la intención de volver a escribir la historia del club. Entonces, el planteo que yo les hago en esa convocatoria es, les modifico la idea y les propongo hacer un libro fotográfico, es decir, contar la historia del Club Atlético Estudiantes a través de un libro con fotografías”, aseveró Ponce.

Y luego argumentó: “A la dirigencia les encantó la idea inmediatamente fue aceptado entonces con base al libro de los 90 y con base al libro de los 100 yo me pongo a escribir nuevamente la historia del club y se fue acompañando de fotografías que fueron aportadas desde las diferentes Subcomisiones del club y personas que pertenecen al club que no pertenecen fotos verdaderamente testimoniales históricas con la intención de que el libro se convierta no solamente en un testimonio sino que haya anécdotas, deportistas destacados, deportistas olímpicos, visitas, personalidades que pasaron por el club, las etapas del club, entonces con toda esa información yo fui armando, escribiendo, coordinando, descartando, buscando fotos de todas las Subcomisiones que me pasaron”.

“El libro está organizado de la siguiente manera 1905-1934 es la etapa inicial del 34 al 53 es la presidencia de Uranga del 53 al 55 es la usurpación que le quitan las instalaciones al club por parte de la UES del 55 al 78 pasaron varios presidentes y era volver a armar el Club Atlético Estudiantes del 78 al 2005 es la segunda gran etapa de Salvador Pochi Morelli que es el despegue edilicio las subsedes que tiene el club y del 2005 hasta hoy con varios nombres como presidentes pero sobre todo la última gestión es decir los últimos 20-22 años que es la gestión de Emilio Fauces que es la consolidación del Club Atlético Estudiantes en lo deportivo es decir dejó de ser un club social y deportivo o deportivo y social como fue en gran parte del siglo XX y hoy sin dejar de lado lo social es un club estrictamente deportivo en ese peregrinar yo cuento la historia del club”, aseveró el escritor local sobre lo que se presentará este lunes en la sede Central del Club Atlético Estudiantes de Paraná.

Sobre como ver al libro Ponce dijo: “El lunes 5 de mayo se presenta el libro en forma digital y aproximadamente 6 de la tarde va a estar ya colgado en la página y calculo que después del acto ya se va a poder descargar. Va a estar en la web del Club Atlético Estudiantes y la descarga es gratuita para todo aquel que lo quiera hacer, socios, no socios, el que quiera. Calculo que el libro ya está en la página, solamente que falta darle el okey para que lo descarguen”.

El CAE fue fundado el 5 de mayo de 1905. El club nació para jugar al fútbol y su primer nombre fue “Estudiantes Football Club”, hasta mediados de la década del 30 que se dejó de practicar dicho deporte y por ende el club fue renombrado como en la actualidad y su principal deporte actualmente es el rugby, por el cual es reconocido nacionalmente.

Desde 1921 cuenta con un lugar físico propio que es donde hoy se encuentra su sede central, en el Parque Urquiza. Cuenta con una rica historia que estará nuevamente reflejada este lunes con un libro desarrollado con esfuerzo de muchos. Entre sus disciplinas que se practican en el club están: rugby, atletismo, basquetbol, golf, hockey sobre césped, natación, softbol, squash, tenis, vóley, buceo deportivo, gimnasia, pelota paleta y waterpolo.

El club posee seis sedes; Sede Central (Parque Urquiza), La Playa (Parque Urquiza, El Golf (El Brete), El Plumazo (El Brete), El Plumín y hace un tiempo incorporado el Club de Tenis Urquiza.

En la actualidad goza de un buen presente como entidad deportiva. Pero apuesta a seguir por mismo camino de la mano de sus socios que con Subcomisiones realizan un gran trabajo para que todo siga por el mejor carril. Es un semillero de muchos de los deportes locales y también un referente para muchos.

En la jornada de este lunes el club cumple 120 años y realizará un festejo desde las 19.30 en la Sede Central del Parque Urquiza donde se presentará el libro para luego desarrollar un brindis con los socios y autoridades presentes en el acto.