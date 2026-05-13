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Manchester United se quiere llevar a Federico Valverde tras el escándalo en Real Madrid

El conjunto inglés sabe que el conflicto de Federico Valverde con Tchouameni golpeó fuerte puertas adentro y le abriría la chance de negociar.

13 de mayo 2026 · 16:18hs
Federico Valverde y la chance de irse del Merengue.

Federico Valverde y la chance de irse del Merengue.

Federico Valverde aparece en los planes de Manchester United, según publicó la prensa europea. El escándalo del mediocampista uruguayo con el francés Aurelien Tchouameni aumentaría las chances de su salida de Real Madrid en el próximo mercado de pases.

A pesar de que su contrato finaliza en junio de 2029 y es una pieza fundamental en el equipo, el conflicto habría impactado muy fuerte puertas adentro. El futbolista de 27 años pidió disculpas públicas por lo sucedido, pero de todas formas se le abrió un expediente disciplinario por lo sucedido.

El Real Madrid decidió ponerle fin al conflicto con una dura sanción económica.

La sanción del Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni.

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni

El contexto motivó a la dirigencia de Manchester United a ir con todo por Valverde, aunque todavía no comenzaron las negociaciones formales. El conjunto inglés perderá a Casemiro y busco un golpe de impacto para el armado de un nuevo mediocampo que lo vuelva a ubicar en la pelea por los títulos.

Como todavía no hubo contactos entre los clubes se desconocen las cifras de la operación, pero podría ser una de las grandes trabas para que se llegue a buen puerto. La clave será convencer al uruguayo y a partir de allí acercar una propuesta que satisfaga a Real Madrid para dejarlo ir.

Federico Valverde Manchester United Real Madrid Aurélien Tchouaméni Pelea
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