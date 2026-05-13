Manchester United se quiere llevar a Federico Valverde tras el escándalo en Real Madrid

El conjunto inglés sabe que el conflicto de Federico Valverde con Tchouameni golpeó fuerte puertas adentro y le abriría la chance de negociar.

Federico Valverde aparece en los planes de Manchester United, según publicó la prensa europea. El escándalo del mediocampista uruguayo con el francés Aurelien Tchouameni aumentaría las chances de su salida de Real Madrid en el próximo mercado de pases.

A pesar de que su contrato finaliza en junio de 2029 y es una pieza fundamental en el equipo, el conflicto habría impactado muy fuerte puertas adentro. El futbolista de 27 años pidió disculpas públicas por lo sucedido, pero de todas formas se le abrió un expediente disciplinario por lo sucedido.

El contexto motivó a la dirigencia de Manchester United a ir con todo por Valverde, aunque todavía no comenzaron las negociaciones formales. El conjunto inglés perderá a Casemiro y busco un golpe de impacto para el armado de un nuevo mediocampo que lo vuelva a ubicar en la pelea por los títulos.

Como todavía no hubo contactos entre los clubes se desconocen las cifras de la operación, pero podría ser una de las grandes trabas para que se llegue a buen puerto. La clave será convencer al uruguayo y a partir de allí acercar una propuesta que satisfaga a Real Madrid para dejarlo ir.