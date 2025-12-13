Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing y Estudiantes, cara a cara por el título del Clausura

Racing y Estudiantes juegan la final del Clausura este sábado a las 21 en Santiago del Estero, con el título y la clasificación a la Copa Libertadores en juego.

13 de diciembre 2025 · 16:37hs
Racing y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, para definir al campeón del Torneo Clausura. Además del título, el ganador se asegurará un boleto a la próxima Copa Libertadores, en una final que promete tensión, historia y fútbol de alto nivel.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, llega fortalecida tras una campaña marcada por la valentía y el carácter. En semifinales eliminó a Boca en La Bombonera con un triunfo por 1-0, pese a importantes bajas, y previamente dejó en el camino a River y Tigre. Para la final recupera a Gastón Martirena y Santiago Sosa, mientras que Adrián Maravilla Martínez volvió al gol tras diez partidos y será una de las principales cartas ofensivas. Racing buscará además cortar una racha adversa frente a Estudiantes, rival al que no pudo vencer en los últimos cuatro cruces.

Racing abrirá el Cilindro para que los hinchas vivan la final del Torneo Clausura

Racing–Estudiantes: una final con historia y Libertadores en juego

Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, que llega en alza luego de un recorrido tan inesperado como meritorio. El Pincha se clasificó a la fase final en el límite y desde allí se agrandó: eliminó a Rosario Central, a Central Córdoba y ganó un clásico histórico ante Gimnasia con gol de Tiago Palacios para meterse en la definición. En un contexto marcado por su conflicto con la AFA, el equipo de Eduardo Domínguez recupera a Guido Carrillo tras cumplir una suspensión y afronta la final con confianza. "Llegan los dos mejores equipos del país", aseguró el DT en la previa.

Racing y Estudiantes disputaron 11 instancias mano a mano a lo largo de la historia, con siete triunfos para la Academia y cuatro para el Pincha. Las más recordadas fueron el Metropolitano 1967 y la Copa Libertadores 1968, ambas con festejo platense ante el campeón vigente.

La probable formación de Racing sería con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Estudiantes, en tanto, saldría a la cancha con Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo.

El partido comenzará a las 21, será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en el VAR. Todo está listo para una final que definirá al campeón del Clausura y promete quedar en la historia.

