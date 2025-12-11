Racing abrirá el Cilindro para que los hinchas vivan la final del Torneo Clausura

Los fanáticos de Racing que no viajen a Santiago del Estero podrán observar el partido ante Estudiantes en el estadio Juan Domingo Perón de manera gratuita.

Racing y Estudiantes disputarán este sábado la gran final del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Único Madre de Ciudades, y la dirigencia Académica tomó una medida clave para que miles de hinchas no se queden afuera del evento: abrirá el Cilindro de Avellaneda para transmitir el partido en pantalla gigante.

La definición se jugará desde las 21 y el acceso al estadio Juan Domingo Perón será gratuito tanto para socios como para no socios, a la espera de que se definan los detalles finales de accesos y ubicaciones.

La demanda de los hinchas de Racing

La logística para viajar a Santiago del Estero resultó prácticamente imposible y el calor agobiante previsto para el fin de semana, la falta de hospedaje disponible y la ausencia de vuelos hicieron que la provincia quedara colapsada, en parte también por otros eventos como la FIH Pro League de Hockey.

Aun así, Racing agotó en 35 minutos las 15 mil entradas asignadas y organizó siete vuelos chárters y unos 40 micros, pero la demanda superó ampliamente la oferta y miles de simpatizantes no pudieron conseguir lugar para estar en la final.

Ante esta situación, el club resolvió replicar la iniciativa que ya había tomado el 23 de noviembre, cuando abrió el Cilindro para que los hinchas siguieran la consagración en la Conmebol Sudamericana. Esta vez, la convocatoria promete ser masiva: Avellaneda volverá a teñirse de celeste y blanco con música, banderas y familias enteras que buscarán vivir juntas otra jornada histórica, soñando con un nuevo título.