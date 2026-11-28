Estudiantes enfrenta a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores ante una multitud de hinchas en Montevideo. Están 1 a 0 para los brasileños.

Una multitud de hinchas de Estudiantes presentes en el estadio Centenario.

Estudiantes y Palmeiras igualan sin goles en la final de la Copa Libertadores . La fricción predominó en el estadio Centenario de Uruguay y ambos elencos tuvieron dificultades para generar peligro en el arco rival. Las constantes interrupciones derivaron en un primer tiempo sin grandes situaciones de peligro. La más importante llegó sobre el cierre con un tiro en el poste para el Verdao.

Jesús Valenzuela amonestó a tres futbolistas por equipo: Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Tomás Palacios (suplente) en Estudiantes, y Agustín Giay, Carlos Miguel y José Manuel López en Palmeiras.

Minuto a minuto

68 minutos: pausa de hidratación en el mejor momento de Estudiantes

El Pincha controlaba la posesión de la pelota y jugaba cerca del arco rival. Palmeiras tomó una postura especulativa para liquidar la final de contraataque. “No marquen falta cerca del área”, gritó Abel Ferreira en el banco del Verdao.

66 minutos: cambio en el equipo argentino

Tomás Palacios, que está amonestado, ingresó en lugar de Leandro González Pírez, que se retiró con una molestia.

64 minutos: Estudiantes empuja y otra amarilla en Palmeiras

El Pincha se hizo cargo de tomar las riendas del duelo tras quedar en desventaja. Alexander Barboza fue apercibido y le cedió un tiro libre al León cerca del área. Joaquín Tobio Burgos no pudo aprovechar con una mala ejecución.

63 minutos: nuevo amonestado en Estudiantes

Eric Meza recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Ramón Sosa. Se suma a Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Tomás Palacios, que está en el banco de suplentes.

60 minutos: cambió el panorama de la final

La ventaja de Palmeiras generó que el cuadro brasileño se replegara en su propio campo tras ceder la tenencia de la pelota a su rival. Estudiantes empuja con la posesión del balón, algo que no ocurrió en el primer tiempo.

58 minutos: José López avisó con Palmeiras

El delantero argentino intentó sorprender a Fernando Muslera con un remate de larga distancia que se fue cerca del travesaño.

55 minutos: ¡Casi golazo de Estudiantes!

Guido Carrillo sacó una chilena de imprevisto dentro del área de Palmeiras y el arquero Carlos Miguel respondió con seguridad con una buena atajada.

54 minutos: primeras modificaciones en Estudiantes

Eros Mancuso sintió una molestia física y Eric Meza ingresó en su lugar. Edwuin Cetré reemplazó a Gastón Benedetti.

52 MINUTOS: ¡GOL DE PALMEIRAS!

Luego de un centro desde el costado de Arthur Gabriel y un desvío de cabeza de Jhon Arias, Ramón Sosa definió en soledad dentro del área de Estudiantes para convertir el 1-0.

50 minutos: el complemento mantiene la misma tónica en el desarrollo

Al igual que en la primera etapa, Palmeiras es el encargado de controlar la posesión de la pelota ante un Estudiantes que busca golpear con ataques directos. El colombiano Jhon Arias está más participativo en el ataque del cuadro brasileño.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Estudiantes y Palmeiras igualan sin goles por la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Abel Ferreira realizó un cambio en el Verdao: Arthur Gabriel ingresó por Joaquín Piquerez.

44 minutos: ¡Palo de Palmeiras y se salvó Estudiantes!

Lucas Evangelista se lució con una notable jugada individual en la que apiló a los defensores del Pincha a base de gambetas, hasta que lanzó un centro rasante que rebotó en Marcos Rojo y pegó en el poste. Fernando Muslera reaccionó en el rebote para atrapar el balón.

39 minutos: Jesús Valenzuela intenta bajar la tensión con amarillas

Tras un tiro de esquina a favor de Estudiantes, Marcos Rojo y el arquero Carlos Miguel se trenzaron en una disputa y el árbitro principal los amonestó.

32 minutos: dos amonestados en Palmeiras y breve gresca entre los futbolistas

José Manuel López le cometió una dura infracción a Marcos Rojo y recibió tarjeta amarilla. Varios jugadores discutieron de manera vehemente tras la falta. Jesús Valenzuela apercibió a Agustín Giay y a Tomás Palacios, que está en el banco de Estudiantes.

30 minutos: Palmeiras controla la pelota sin generar peligro

El elenco brasileño tiene dificultades para penetrar la defensa de Estudiantes, que corta con infracción cuando pierde la pelota en campo rival.

Férrea primera hora de juego en Uruguay (REUTERS/Andres Cuenca)17:27 hsHoy

22 minutos: primera amonestación en la final y pausa de hidratación

Leandro González Pírez cortó un contragolpe de Palmeiras al tomar de la camiseta a Alexander Barboza y Jesús Valenzuela le mostró tarjeta amarilla.

21 minutos: Piovi intentó desde larga distancia

Luego de un córner a favor por una buena jugada de Tiago Palacios, el mediocampista de Estudiantes intentó con un remate de la media luna del área. Un desvío provocó un nuevo tiro de esquina.

15 minutos: predomina la fricción en Uruguay

Las interrupciones por faltas marcan el ritmo de los primeros minutos de la final. Ambos elencos chocan en la mitad de la cancha, aunque Palmeiras logra dominar la posesión de la pelota.

8 minutos: primera aproximación de Estudiantes

Guido Carrillo ganó de cabeza en un córner a favor, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

6 minutos: Palmeiras se hizo cargo de controlar la pelota

El elenco de Abel Ferreira tomó las riendas de la posesión de la pelota ante un Estudiantes que se paró con una postura especulativa en su propio campo.

3 minutos: cortado inicio de la final

Estudiantes frenó los ataques de Palmeiras con infracción sobre la banda y logró responder con firmeza los centros sobre el área.

¡ARRANCÓ LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES!

Estudiantes busca la gloria ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Uruguay. El venezolano Jesús Valenzuela es el árbitro principal de la definición.

¡FORMACIONES Y SUPLENTES PARA LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES ENTRE ESTUDIANTES Y PALMEIRA!

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Suplentes: Fabricio Iacovich, Eric Meza, Tomás Palacios, José Sosa, Jalil Elias, Bautista Kociubinski, Miguel Monsalve, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Lucas Alario.

Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlom Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Suplentes: Marcelo Lomba, Luiz Benedetti, Khelven, Bruno Fuchs, Larson, Arthur Gabriel, Emiliano Martínez, Mauricio Magalhaes, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Erick Belé y Vitor Roque.