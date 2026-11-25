Estudiantes participarán de un Hackathon que propone transformar ideas en proyectos que tengan impacto social, ambiental y económico.

El Hackathon Joven de Innovación Rhein & Paraná convocará a estudiantes para identificar desafíos de su entorno y transformarlos en proyectos concretos.

La mirada de los jóvenes puede aportar respuestas diferentes a los problemas de una ciudad. Con esa premisa, Paraná será escenario mañana del Hackathon Joven de Innovación Rhein & Paraná, una jornada que convocará a estudiantes para identificar desafíos de su entorno y transformarlos en proyectos concretos.

La actividad comenzará a las 8.30 en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179 . La propuesta es gratuita y está destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años de escuelas secundarias de la capital provincial. Los cupos son limitados y para inscribirse hay que comunicarse al 343-301-8057.

La iniciativa es impulsada por la Sociedad Alemana de Paraná junto a 3esfera, una empresa local de innovación que diseñó la metodología de trabajo. La organización general cuenta con la colaboración de Dora Producciones y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través de su Club de Emprendedores.

El proyecto surgió a partir de una posibilidad de financiamiento de la Embajada de la República Federal de Alemania destinada a iniciativas jóvenes. La Sociedad Alemana de Paraná presentó la propuesta a través de FAAG Joven, espacio del que forma parte junto a otras asociaciones de descendientes de habla alemana.

Aprovechar las vacaciones para estudiar y sumar herramientas es una tendencia que crece.

La propuesta propone una dinámica inspirada en los hackathons tecnológicos alemanes, conocidos como “Hackatum”. Durante cuatro horas, los participantes trabajarán en equipo para reconocer una problemática local, idear una respuesta y presentarla ante un jurado.

La representante joven de la Sociedad Alemana de Paraná, Ingrid Denning, destacó que la convocatoria ya cuenta con varios inscriptos y que el cupo está próximo a completarse con estudiantes de la ciudad.

Para la organización, el valor de la experiencia es generar un espacio donde los jóvenes aprendan a trabajar juntos y descubran el potencial de sus ideas. “Es una instancia para trabajar en equipo y también para aplicar la innovación”, explicó Denning.

En ese sentido, remarcó que las nuevas generaciones pueden aportar perspectivas que no siempre aparecen en los ámbitos tradicionales de decisión. “Todas estas nuevas ideas que se les van ocurriendo a ellos, y darles una forma y encuadrarlas, les puede permitir a futuro tener oportunidades y también brindar soluciones a la ciudad que muchas veces no se les ocurren a los funcionarios de turno, no porque no quieran, sino porque no están en la cabeza de los jóvenes”, sostuvo.

De una idea a un proyecto

El Hackathon propone una metodología práctica basada en el Design Thinking y herramientas ágiles de trabajo. La jornada comenzará con una instancia de inspiración y conformación de equipos interdisciplinarios, en la que los participantes intercambiarán ideas, fortalecerán la comunicación y elegirán un problema real de su entorno.

Luego llegará la etapa de ideación: cada grupo deberá generar alternativas, analizar su posible funcionamiento y evaluar el impacto. Los facilitadores acompañarán el proceso para ordenar las propuestas y avanzar hacia una solución posible.

Uno de los aprendizajes centrales será el modelo Canvas, una herramienta visual que permite organizar los aspectos de un proyecto y analizar su viabilidad. La intención es que los estudiantes comprendan que una idea innovadora también necesita una estructura que permita sostenerla.

“Les va a permitir que su idea no solamente sea una buena idea innovadora, sino que sea viable económicamente, que se pueda trasladar a una idea de negocio y que eso sea escalable a futuro”, explicó Denning.

El Hackathon Joven de Innovación Rhein & Paraná convocará a estudiantes para identificar desafíos de su entorno y transformarlos en proyectos concretos.

La capacitación estará a cargo de integrantes del Club de Emprendedores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que aportará materiales y herramientas para continuar trabajando sobre los proyectos. También participarán estudiantes mentores destacados, que colaborarán con los equipos.

Denning subrayó que no es necesario contar con conocimientos técnicos ni formación específica. La propuesta está pensada para aprender durante la jornada y animarse a compartir ideas. “Hay que venir con muchas ganas de participar simplemente”, invitó.

Cinco desafíos para pensar Paraná

Los organizadores plantearon cinco ejes de innovación vinculados con problemáticas de la vida cotidiana de Paraná y su región.

Uno de ellos es la sostenibilidad y el entorno natural. El desafío será pensar cómo reducir la contaminación por plásticos y residuos en espacios como la zona costera, el Parque Urquiza o el Thompson, y de qué manera esos materiales podrían convertirse en recursos útiles para la ciudad.

También se abordará la movilidad y la accesibilidad urbana, con alternativas para que el centro y el transporte público sean más amigables y seguros para personas con movilidad reducida, discapacidad visual o adultos mayores. Las propuestas podrán incluir herramientas digitales y soluciones concretas para mejorar los desplazamientos.

La economía circular y los oficios invitarán a aprovechar descartes de comercios e industrias locales, como madera, textiles, cartón o tecnología en desuso, para crear nuevos productos y oportunidades de trabajo.

El cuarto eje estará dedicado a la inclusión digital y comunitaria. Los jóvenes podrán pensar cómo ayudar a los negocios de barrio a incorporar herramientas tecnológicas o acercar recursos digitales a los adultos mayores para que puedan utilizarlos de manera segura.

Finalmente, la soberanía alimentaria y el agro urbano pondrán el foco en el desarrollo de huertas en espacios ociosos de escuelas y barrios, así como en la reducción del desperdicio de alimentos en los mercados de la ciudad.

Las consignas conectan la innovación con necesidades concretas: los participantes deberán partir de un problema y pensar qué herramientas podrían contribuir a resolverlo.

El cierre estará dedicado a la presentación de los proyectos. Cada equipo tendrá tres minutos para exponer su idea ante un jurado integrado por el ingeniero Gustavo Romero, representante de la Asociación; Víctor Sánchez, de 3esfera; la diputada Andrea Sosa; y Diego Álvarez Daneri, coordinador del Polo Tecnológico e integrante de la Universidad Tecnolóciga Nacional (UTN).

La evaluación contemplará la viabilidad y el impacto de las propuestas, con una devolución orientada a reconocer fortalezas y aspectos por mejorar.

El desafío será poner en práctica la creatividad, aprender a escuchar otras ideas y descubrir que una preocupación cotidiana puede convertirse en el comienzo de un proyecto.

Escuchar a las nuevas generaciones

El especialista en Informática y docente Daniel Giosa valoró este tipo de encuentros, aunque consideró que la preparación previa puede marcar una diferencia en los resultados.

Desde su experiencia en actividades similares, señaló que llegar a un desafío sin herramientas o conceptos básicos puede generar desigualdades entre los participantes. Como ejemplo, recordó un hackathon de emprendedores organizado por la provincia, en el que los jóvenes recibieron seis meses de capacitación antes de desarrollar sus propuestas.

Para Giosa, las instancias de formación permiten llegar con criterios y herramientas que faciliten el proceso creativo. También destacó el valor de conocer qué piensan los jóvenes cuando se los enfrenta a una consigna concreta. “La devolución que te dan los que participan jóvenes, de una forma u otra, es muy positiva”, concluyó.