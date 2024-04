Estudiantes: hondo pesar por el fallecimiento de Lalo Tanger

En una nota con UNO Entre Ríos recordó cómo fueron sus primeros pasos junto a la ovalada.

“Yo iba a la escuela Primaria con Lucio Uranga, con quien jugaba al policía y ladrón con otros chicos. Atropellaba con todo y rompía la comisaría. Además destrozaba los guardapolvos y mi vieja me quería matar. Entonces Lucio me dijo ‘vos sos un hombre para el rugby’, y ahí empezó mi historia. Debuté en Primera con 16 años y no paré más”, mencionó Lalo Tanger.

Lalo Tanger Estudiantes.jpg Lalo Tanger (en el medio) en la mesa de control de Estudiantes. Gentileza Magui Tudor

Con el paso del tiempo Lalo se transformó en un ferviente colaborador de Estudiantes, donde estuvo muchos años en la mesa de control de los partidos todos los sábados, mirando los encuentros de su querido club.

Desde la Unión Entrerriana de Rugby expresaron sus condolencias por su fallecimiento:

"Desde la Unión Entrerriana de Rugby lamentamos profundamente el fallecimiento de Lalo Tanger, histórico jugador del Club Atlético Estudiantes y los seleccionados entrerrianos. También fue entrenador y manager en diferentes oportunidades.Acompañamos a su familia y allegados en este difícil momento", mencionaron.