Estudiantes goleó a Tacuary por la Copa Sudamericana

Estudiantes se impuso por 4-0 y lidera el Grupo C de la Copa Sudamericana. Boselli metió un doblete y superó a Verón como el máximo anotador internacional.

Estudiantes de La Plata se impuso por 4-0 a Tacuary en condición de visitante y se consolidó en lo más alto del Grupo C de la Copa Sudamericana con 10 puntos a la espera de lo que suceda entre Bragantino -el otro que era líder- y Oriente Petrolero.

¡Goleada de @EdelpOficial ! Como visitante, el Pincha venció a @TacuaryOficial y alcanzó los puntos en el Grupo C de la CONMEBOL #Sudamericana . #LaGranConquista pic.twitter.com/pn9iRY7Bwo

Tacuary vs Estudiantes por Copa Sudamericana: gol de Leo Godoy (0-1)Tacuary vs. Estudiantes por Copa Sudamericana: gol de Mauro Boselli (0-2)Tacuary vs Estudiantes por Copa Sudamericana: gol de Bareiro en contra (0-3)

Boselli se metió en la historia de Estudiantes

El delantero, de cabeza, puso el 4-0 y con el doblete ante Tacuary se convirtió en el máximo anotador de Estudiantes de La Plata en torneos internacionales.

Boselli, de 38 años, llegó a los 20 y así superó por uno a Juan Sebastián Verón, quien hasta el momento tenía el récord.

Después, el delantero tuvo la chance de llevarse la pelota y estirar el récord pero el arquero Carlos Servin le atajó un penal.

Formaciones

Tacuary: Carlos Servín; Luis Cabral, Nery Bareiro, Igor, Yony Villasanti; Edgar Benitez, Jorge González, Alfredo Amarilla, Víctor Ayala; Edson Carius, Renzo Carballo DT: Iván Almeida.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Matias Godoy; Gastón Benedetti, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y José Sosa; Guido Carrillo y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.