Estudiantes fue muy superior y venció a Rowing en el clásico

Estudiantes-Rowing.jpg Estudiantes fue superior a Rowing durante todo el encuentro.

Los tries en ese período inicial fueron apoyados por Facundo Ferrer, Mateo Santana, Gustavo Boetsch (en dos ocasiones) y Germán Perrén, mientras que Gonzalo De Basily aportó tres conversiones y un penal. El descuento llegó en el cierre con el ensayo de Agustín Reding.

En el complemento, las acciones estuvieron de más y Estudiantes solamente lastimó en una ocasión por intermedio de Perrén. En tanto, Rowing mostró otra actitud aunque solamente le alcanzó para descontar con el try de Ignacio Correa que fue convertido por Gino Albarello.

El triunfo del CAE se justifica por lo hecho en el primer tiempo y por tener jugadores de jerarquía que tuvieron una tarde inspirada, como el caso de Bruno Heit.

Estudiantes-Rowing 2.jpg Ante Rowing, Estudiantes cortó una racha de tres derrotas en serie.

La formaciones de los equipos fueron las siguientes:

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger, Matías Vidal; Agustín Bustos, Facundo Ferrer; Gustavo Boetsch, Augusto Senger, Álvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui, Bruno Heit; Franco Rosetto, Mateo Santana, Jaco Bertello, Augusto Perrén; Gonzalo De Basily. DT: Pedro Raiteri.

Rowing: Agustín Reding, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Joaquín Moine, Franco Dall’Ava; Juan Arquiel, Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis; Franco Osuna, Beltrán Camet; Iván Sánchez Muscia, Tomás Osuna, Mateo Baroli, Franco Zatti; Gino Albarello. DT: Luciano Bortondello.

Tantos: PT 4' try de Ferrer, 17' try de Santana convertido por De Basily, 28' penal de De Basily, 32' try de Boetsch, 36' try de Boetsch convertido por De Basily, 39' try de Perrén convertido por De Basily E); 43' try de Reding (R). Parcial: 34-5. ST, 11' try de Perrén (E); 38' try de Correa convertido por Albarello (R). Final 39-12.