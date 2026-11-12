Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

El Pincha y la Lepra mendocina se enfrentarán desde las 20, en el estadio de Belgrano de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves en la que será una nueva edición de la Supercopa Argentina . El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra del Club Atlético Belgrano de Córdoba y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El Pincharrata llega a este encuentro en medio de un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se enfrentará con el Palmeiras en la que será la gran final de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante del continente.

En lo que respecta al ámbito local, el León viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

La Lepra mendocina, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual.

El equipo que tiene como DT a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025, cuando derrotó en la final a Argentinos Juniors.

Formaciones para Estudiantes e Independiente Rivadavia

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Hora y TV: 20 (ESPN y Disney+).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Julio César Villagra.

El premio extra que dará la Supercopa Argentina

El ganador del encuentro conseguirá la clasificación a una inédita competición. Se trata de la Recopa de Campeones, uno de los torneos que fue creado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el año pasado y que enfrenta a los ganadores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

El único equipo que ya tiene su participación asegurada es Rosario Central, que consiguió la clasificación gracias al título en la Supercopa Internacional, en la que derrotó 3-1 a Estudiantes en un partido que estuvo plagado de polémicas.

En lo que respecta a la Copa Argentina, todavía hay tres equipos con chances de quedarse con el título. Se trata de Platense, que ya está en la final, y de Boca y Banfield, que se enfrentarán este sábado por la segunda semifinal.

Estudiantes e Independiente Rivadavia, por su parte, definirán al segundo clasificado este jueves cuando se enfrenten en la Supercopa Argentina.

La Recopa de Campeones se disputará anualmente en estadios designados por la AFA y constará de tres partidos.

En el primero se enfrentarán el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional. Luego el campeón de la Copa Argentina se medirá con el perdedor del partido inaugural y, finalmente, lo hará con el ganador del primer encuentro.

En caso de que haya empate en los 90 minutos, los partidos se definirán por penales y se puntuará de la siguiente manera: los triunfos en tiempo reglamentario otorgarán tres unidades, mientras que las victorias por penales sumarán dos. Quienes pierdan desde los 12 pasos acumularán un punto, y aquellos que caigan dentro del tiempo regular no sumarán ninguno.