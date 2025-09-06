Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina En el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, Vélez se impuso 2 a 0 al elenco de Santiago del Estero con un doblete del juvenil Jano Gordon. 6 de septiembre 2025 · 18:11hs

Prensa Vélez. Jano Gordon marcó los dos goles de Vélez en la final.

Vélez se impuso 2-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Gigante de Arroyito y conquistó la Supercopa Argentina. Jano Gordón marcó los dos goles del encuentro, a los 5 y 40 minutos del segundo tiempo, y selló el triunfo del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Otro título para Vélez El Fortín alcanzó así su 19° título oficial reconocido por la AFA y el segundo en esta competición, tras haber ganado la edición 2013. El equipo venía de una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en el semestre, además de haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final Una penalización que altera el lugar de largada de Colapinto en Italia: empezará 17°

Por su parte, Central Córdoba (SE) llegó a la final tras conquistar la Copa Argentina y buscaba su segunda estrella en Primera División. El encuentro fue arbitrado por Facundo Tello, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR.