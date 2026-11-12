26 años de noticias con el sello de UNO

Una conversación que nació en el papel y hoy encuentra su lugar en la web y también en la radio.

Cumplir 26 años es más que sumar fechas al calendario. Para UNO de Entre Ríos significa renovar una conversación con sus lectores y con una provincia que cambia, discute, trabaja y sueña, todos los días. Una conversación que nació en el papel y hoy encuentra su lugar en la web y también en la radio.

Cambian los soportes, los horarios y las maneras de acercarse a una noticia. Permanece la tarea de escuchar, preguntar, verificar y contar. Detrás de una página impresa, de una publicación digital o de una voz al aire hay personas que buscan comprender lo que pasa y compartirlo con otras.

El papel conserva el encuentro de edición: la lectura que permite detenerse, volver sobre una historia y descubrir un detalle. La versión digital acerca la información al ritmo de los acontecimientos y abre nuevas conversaciones.

La radio suma la compañía de las voces, la cercanía de una entrevista y el pulso de la calle. Cada espacio tiene su lenguaje y todos comparten una responsabilidad. Entre Ríos es el lugar desde donde miramos. Sus ciudades y pueblos, sus barrios, sus trabajadores, sus clubes y sus expresiones culturales nos dan motivos para salir a buscar historias. Algunas llegan con la urgencia de una noticia; otras necesitan tiempo, preguntas y paciencia para encontrar su lugar, su espacio.

Un aniversario también invita a revisar lo hecho. El periodismo se construye con aciertos, errores y aprendizajes. La confianza de quienes nos leen y nos escuchan exige reconocer las equivocaciones, corregirlas y sostener el esfuerzo por informar mejor. Ninguna trayectoria exime de esa obligación.

Estos 26 años pertenecen a quienes acercaron un dato, compartieron una preocupación o reclamaron una respuesta. A quienes eligieron el diario, abrieron una nota en su teléfono o encendieron la radio. Esa relación le da sentido al trabajo de cada jornada.

Celebrar a UNO es agradecer ese encuentro y asumir lo que viene. Seguir cerca, hacer preguntas y contar Entre Ríos con la convicción de que cada historia merece ser escuchada