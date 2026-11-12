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26 años de noticias con el sello de UNO

Una conversación que nació en el papel y hoy encuentra su lugar en la web y también en la radio.

Miguel Zuttión

Por Miguel Zuttión

12 de noviembre 2026 · 07:19hs
Diario UNO cumple este miércoles 25 años.

Diario UNO cumple este miércoles 25 años.

Cumplir 26 años es más que sumar fechas al calendario. Para UNO de Entre Ríos significa renovar una conversación con sus lectores y con una provincia que cambia, discute, trabaja y sueña, todos los días. Una conversación que nació en el papel y hoy encuentra su lugar en la web y también en la radio.

Cambian los soportes, los horarios y las maneras de acercarse a una noticia. Permanece la tarea de escuchar, preguntar, verificar y contar. Detrás de una página impresa, de una publicación digital o de una voz al aire hay personas que buscan comprender lo que pasa y compartirlo con otras.

El papel conserva el encuentro de edición: la lectura que permite detenerse, volver sobre una historia y descubrir un detalle. La versión digital acerca la información al ritmo de los acontecimientos y abre nuevas conversaciones.

LEER MÁS: UNO y el pulso de lo que pasa en Entre Ríos: 26 años contando lo que nos sucede

La radio suma la compañía de las voces, la cercanía de una entrevista y el pulso de la calle. Cada espacio tiene su lenguaje y todos comparten una responsabilidad. Entre Ríos es el lugar desde donde miramos. Sus ciudades y pueblos, sus barrios, sus trabajadores, sus clubes y sus expresiones culturales nos dan motivos para salir a buscar historias. Algunas llegan con la urgencia de una noticia; otras necesitan tiempo, preguntas y paciencia para encontrar su lugar, su espacio.

Un aniversario también invita a revisar lo hecho. El periodismo se construye con aciertos, errores y aprendizajes. La confianza de quienes nos leen y nos escuchan exige reconocer las equivocaciones, corregirlas y sostener el esfuerzo por informar mejor. Ninguna trayectoria exime de esa obligación.

Estos 26 años pertenecen a quienes acercaron un dato, compartieron una preocupación o reclamaron una respuesta. A quienes eligieron el diario, abrieron una nota en su teléfono o encendieron la radio. Esa relación le da sentido al trabajo de cada jornada.

Celebrar a UNO es agradecer ese encuentro y asumir lo que viene. Seguir cerca, hacer preguntas y contar Entre Ríos con la convicción de que cada historia merece ser escuchada

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