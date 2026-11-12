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UNO y el pulso de lo que pasa en Entre Ríos: 26 años contando lo que nos sucede

En UNO estamos de cumpleaños y repasamos la trastienda de una historia que se renueva para mantener un pacto de confianza con vos, con todos.

12 de noviembre 2026 · 06:30hs
UNO y el pulso de lo que pasa en Entre Ríos desde hace 26 años. 

UNO y el pulso de lo que pasa en Entre Ríos desde hace 26 años. 

Después de poco más de cuarto siglo de vida, contar la realidad de una provincia como Entre Ríos requiere una sensibilidad particular. Exige paciencia y agilidad, dos características que en el mundo de la inmediatez parecen incompatibles, pero siguen siendo necesarias para registrar el instante exacto en que la historia cotidiana cambia de rumbo.

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UNO, de festejo en Entre Ríos

Hoy Diario UNO de Entre Ríos sopla 26 velitas, una cifra para nada despreciable en un mundo que se dirige a toda velocidad al uso de nuevas tecnologías que aparecen prácticamente a diario.

Entonces, mirado desde esa perspectiva, en estos tiempos dominados por la inmediata efímera y el vértigo tecnológico, el número impresiona por su contundencia. Querido lector, te propongo un viaje imaginario para comprender la magnitud de este aniversario. Supongamos que existe una máquina del tiempo que nos traslada a aquel histórico domingo 12 de noviembre del año 2000. El país por aquellos días se aprestaba, casi en silencio, a un estallido social e institucional que haría eclosión un año más tarde.

El primer ejemplar

En ese escenario incierto, el nuevo matutino irrumpió en los kioscos de diarios y revistas. A partir de ese día era común verlo diseminado por gran parte de la geografía entrerriana. Se trató de un producto distinto, pensado para romper con los moldes estilísticos y de diseño de la prensa tradicional regional.

Aquel primer ejemplar tuvo una tirada de 25.000 números, los cuales se agotaron en pocas horas. Sin dudas un premio a una apuesta periodística audaz: ofrecer a los entrerrianos un diario moderno, ágil, con un uso del color y de la imagen inédito para la época, pero principalmente con una mirada integralmente provincial.

Rápidamente el proyecto se afincó desde el primer minuto en la capital entrerriana y en gran parte de la geografía provincial. Fueron muchos los que pasaron por la redacción que hasta hoy funciona en la esquina de Chile y Perú, numerosos periodistas, fotógrafos, armadores y trabajadores tanto de prensa como de distintos rubros que hacen a la vida de un medio de comunicación y que le dieron su impronta a un matutino que llegó para quedarse.

A los que estuvieron, a los que están Quien haya pisado la redacción del UNO conoce lo que es un cierre de edición, las llamadas telefónicas del último momento, las discusiones por un título de tapa y esos mates, muchas veces fríos, que acompañan la entrega de la última nota antes del cierre. Durante años, ese ritual acompañó una dinámica que hoy no la es tal.

De igual manera, la realidad periodística se ha vuelto más compleja y desafiante. La irrupción de la era digital transformó de manera radical los modos de producción y consumo de información. Entonces, el diario en papel todavía resiste y convive armónicamente con el portal web y la interacción en las redes sociales.

De esta forma, cumplir 26 años en este ecosistema mediático actual representa una hazaña de resistencia cultural e institucional y, sobre todo, el pacto de confianza fundamental con la sociedad sigue estando.

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Entonces es el momento de recordar a quienes estuvieron en la trinchera inicial ideando las primeras ediciones; a aquellos que marcaron a fuego el modo de titular y de investigar; a los compañeros que dejaron horas de su vida familiar por cubrir un evento

o un último momento; es decir los que ya no están en la redacción, pero cuya impronta sigue flotando entre los escritorios.

De la misma forma y con el mismo ahínco, también hay que mirar hacia delante, esto también es una ratificación de compromiso hacia el futuro. El de continuar formando a las nuevas generaciones de comunicadores y de mantener siempre encendida la curiosidad por lo que sucede a la vuelta de la esquina o en algún barrio.

Palabras finales

Mientras haya una historia por contar en algún rincón de Entre Ríos, una victoria deportiva que merezca ser festejada o un personaje anónimo cuya vida merezca el tributo de la palabra escrita, este medio seguirá de manera intacta.

Feliz aniversario para Diario UNO de Entre Ríos, para sus trabajadores de ayer y de hoy, y para esa comunidad de lectores que cada mañana, desde hace 26 años, nos exige ser mejores periodistas.

Por Álvaro Moreyra, diario UNO.

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