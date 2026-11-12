FEMER levantó la suspensión de atención en internación de afiliados de OSER

La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) levantó la suspensión de la atención en internación de afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La Comisión Directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió en las últimas horas levantar transitoriamente la suspensión de la atención en internación de afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La decisión se había adoptado hace pocos días, en disconformidad con lo que la entidad consideraba eran débitos indebidos a los profesionales y había sido cuestionada por la obra social.

En una misiva enviada a la conducción de la obra social desde la Femer se dejó en claro que la decisión es una “muestra de buena voluntad ante el parcial reconocimiento de nuestro reclamo y los compromisos verbales de analizar los expedientes a la brevedad”. Agregaron luego que la decisión corre desde hoy hasta el 20 de noviembre, cuando será revisada.

Para finalizar, desde la Femer se pidió una reunión con las autoridades de la OSER, a los efectos de “explicitar con claridad las posiciones y conceptos vertidos durante este conflicto”.