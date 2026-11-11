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Regional Amateur: se confirmó la fecha y hora para la revancha entre Juventud Unida y Atlético Paraná

La Juve y el Gato se enfrentarán este domingo, desde las 20, en el partido de vuelta de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur.

11 de noviembre 2026 · 20:18hs
Uno de los equipos entrerrianos avanzará en el Regional Amateur.

Prensa Atlético Paraná

Uno de los equipos entrerrianos avanzará en el Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer día, hora y árbitros para los partidos del venidero fin de semana, en el que se disputarán los encuentros revanchas de la Cuarta Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

El domingo, desde las 20, Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá a Atlético Paraná. El árbitro para este duelo será Facundo Fogliati, mientras que como jueces asistentes actuarán Raúl Méndez y Leandro Fogliati, en tanto que el cuarto árbitro será Emilio Maldonado, todos pertenecientes de Alcorta.

El partido de ida, disputado en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana, finalizó igualado sin goles. Cualquiera que gane avanzará de fase; mientras que de registrarse otro empate, habrá definición por penales.

El otro cruce del Regional Amateur

En el otro cruce de la Región Litoral Sur, en Rafaela, Ben Hur recibirá a Colón de San Justo, también el domingo a las 20. El árbitro será Leandro Domínguez (de Oncativo); los asistentes Santiago Gudiño (de Pascanas) y Lucas González (de Corral de Bustos); y el cuarto árbitro Brian Rekers (de Córdoba). En la ida, el Conquistador sacó ventaja como local al imponerse por 2 a 0.

Regional Amateur Juventud Unida Atlético Paraná Fútbol
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