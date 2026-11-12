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La Marcha del Orgullo Disidente vuelve a las calles de Paraná este sábado

La ciudad de Paraná se prepara para vivir este sábado 14 de noviembre una nueva edición de la Marcha del Orgullo Disidente, que este año tendrá su 11ª convocatoria

12 de noviembre 2026 · 06:49hs
La Marcha del Orgullo Disidente vuelve a las calles de Paraná este sábado

La ciudad de Paraná se prepara para vivir este sábado 14 de noviembre una nueva edición de la Marcha del Orgullo Disidente, que este año tendrá su 11ª convocatoria. Organizada por la Asamblea de la Marcha del Orgullo Paraná, la jornada reunirá a organizaciones, colectivos, artistas y público en una movilización que busca visibilizar las demandas de la comunidad LGBTIQ+ y celebrar la diversidad.

Este sábado se realizará la 11ª Marcha del Orgullo Disidente en Paraná

La concentración comenzará a las 17 en la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde se realizará la lectura del documento inicial. Una hora más tarde, a las 18, partirá la movilización por calle Santa Fe y Alameda de la Federación, en un recorrido que tendrá como destino el Monumento a Urquiza.

La llegada está prevista para las 19, momento en que comenzará el Festival Disidente, con propuestas artísticas y actividades para compartir. La convocatoria se extenderá hasta la 1 de la madrugada y contará también con una feria autogestiva, puestos de hidratación y cantina.

Durante la jornada habrá, además, una posta sanitaria con controles gratuitos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y una posta de reducción de daños junto a Efecto Séquito. De esta manera, la marcha volverá a ocupar el espacio público como un ámbito de encuentro, expresión y reivindicación de derechos.

La propuesta invita a participar de una jornada colectiva en la que la celebración de las identidades y la diversidad convive con el reclamo por una sociedad más justa, libre de discriminación y con igualdad de derechos.

LEER MÁS: El FICER anunció su programación y anticipó las novedades de su octava edición

Marcha del orgullo Paraná Sexualidades Disidentes
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