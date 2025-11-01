Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025 Este sábado, Estudiantes de Paraná cayó 26-18 ante Duendes RC en Rosario y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025 tras un intenso partido. 1 de noviembre 2025 · 19:26hs

Foto: Gentileza/Mateo Occhi Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025.

Este sábado, Estudiantes de Paraná cayó 26-18 ante Duendes RC en el predio del Jockey Club de Rosario, conocido como Cuatro Hectáreas, y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025. El resultado cerró un encuentro intenso y disputado, donde ambos equipos ofrecieron un verdadero espectáculo de alta calidad para los aficionados presentes.

El conjunto Albinegro mostró carácter, compromiso y determinación durante los 80 minutos de juego. Desde el inicio, Estudiantes buscó imponer su juego, con un pack de forwards que se destacó en las formaciones fijas y la obtención de la pelota, y una defensa firme que resistió los ataques del Verdinegro. Sin embargo, algunos errores en momentos decisivos y la precisión de Duendes en los momentos críticos terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto rosarino.

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

LEER MÁS: Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso Duendes dejó fuera a Estudiantes y avanzó a la final Estudiantes vs. Duendes RC (1).jpeg Foto: Gentileza/Mateo Occhi A pesar de la derrota, el equipo puede mirar con orgullo el camino recorrido. Estudiantes cerró la temporada demostrando nuevamente su crecimiento y consolidación como uno de los clubes más competitivos del rugby entrerriano. En los últimos años, el CAE había disputado la final en 2022 y logrado su primer título en 2023, marcando una etapa histórica para la institución. Esta trayectoria refleja el esfuerzo constante del club por mantener su nivel competitivo y fortalecer sus bases deportivas, así como la pasión de toda su comunidad.