Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Este sábado, Estudiantes de Paraná cayó 26-18 ante Duendes RC en Rosario y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025 tras un intenso partido.

1 de noviembre 2025 · 19:26hs
Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025.

Foto: Gentileza/Mateo Occhi

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025.

Este sábado, Estudiantes de Paraná cayó 26-18 ante Duendes RC en el predio del Jockey Club de Rosario, conocido como Cuatro Hectáreas, y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025. El resultado cerró un encuentro intenso y disputado, donde ambos equipos ofrecieron un verdadero espectáculo de alta calidad para los aficionados presentes.

El conjunto Albinegro mostró carácter, compromiso y determinación durante los 80 minutos de juego. Desde el inicio, Estudiantes buscó imponer su juego, con un pack de forwards que se destacó en las formaciones fijas y la obtención de la pelota, y una defensa firme que resistió los ataques del Verdinegro. Sin embargo, algunos errores en momentos decisivos y la precisión de Duendes en los momentos críticos terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto rosarino.

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes.

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Los chicos de Estudiantes se alistan para ser anfitriones del encuentro.

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

LEER MÁS: Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Duendes dejó fuera a Estudiantes y avanzó a la final

Estudiantes vs. Duendes RC (1).jpeg

A pesar de la derrota, el equipo puede mirar con orgullo el camino recorrido. Estudiantes cerró la temporada demostrando nuevamente su crecimiento y consolidación como uno de los clubes más competitivos del rugby entrerriano. En los últimos años, el CAE había disputado la final en 2022 y logrado su primer título en 2023, marcando una etapa histórica para la institución. Esta trayectoria refleja el esfuerzo constante del club por mantener su nivel competitivo y fortalecer sus bases deportivas, así como la pasión de toda su comunidad.

Estudiantes Duendes Torneo Regional del Litoral
Noticias relacionadas
Estudiantes derrotó a CRAR por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral M19.

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos.

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Los chicos del Estudiantes que forman parte del tenis.

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

 Por primera vez en la historia, un equipo de cinco estudiantes argentinos se convirtió en el campeón del Mundial de Ingeniería en Petróleo.

Estudiantes de UBA ganaron el Mundial de Ingeniería en Petróleo

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Ultimo Momento
Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi

El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

Agustín Canapino ratificó su supremacia en Paraná

La provincia
Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Dejanos tu comentario