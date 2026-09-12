Comienza el Torneo Clausura de la LPF con cuatro encuentros

Los adelantos del segundo certamen de la temporada 2026 de la LPF ofrece encuentros en San Benito, barrio Corrales, Villa Uranga y en el predio La Capillita.

El Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) comenzará este sábado con cuatro encuentros. El capítulo inaugural continuará el lunes con dos juegos y concluirá el martes con otras dos historias.

El segundo certamen de la temporada 2026 se disputará bajo el formato de copa. De esta manera los 17 equipos participantes fueron distribuidos en dos zonas de seis equipos y uno de cinco.

La Zona A reunirá a Atlético Neuquén, campeón del primer certamen del año, Sportivo Urquiza,Instituto, Peñarol, San Benito y Camioneros. La Zona B estará conformada por Don Bosco, Universitario, Atlético VF, Atlético Paraná, Formación Independiente y Palermo. La Zona C tendrá como protagonistas a Oro Verde, Belgrano, Patronato, Ciclón del Sur y Los Toritos.

Cartelera de la LPF

Los juegos de este sábado se disputarán a partir de las 16. Por la Zona A San Benito recibirá en su cancha a Peñarol. El otro juego que se disputará hoy por este sector se llevará adelante en Villa Uranga, donde se medirán Instituto y Sportivo Urquiza.

Por otro lado, Universitario enfrentará en barrio Corrales a Formación Independiente en un adelanto de la Zona B. Mientras que en el predio La Capillita Patronato recibirá a Ciclón del Sur en un partido correspondiente a la Zona C.

El lunes jugarán, a partir de las 16, Atlético Neuquén buscará defender el título obtenido en el primer semestre cuando visite a Camioneros en el estadio Luis Metz de Los Toritos de Chiclana en un juego válido a la Zona A. A la misma hora Belgrano y Los Toritos jugarán en cancha de Sportivo Urquiza por la Zona C.

El martes completarán, desde las 16, Atlético VF-Atlético Paraná por la Zona B. Por este mismo sector, pero a las 19, jugarán Don Bosco-Palermo.