Estudiantes celebra 50 años de hockey con la inauguración de su segunda cancha sintética

Estudiantes de Paraná vivirá este viernes una jornada histórica en su sede El Plumín. La institución festejará medio siglo de hockey.

El hockey del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná se prepara para vivir una jornada cargada de emociones, recuerdos y nuevos desafíos. Este viernes 30 de octubre, la institución albinegra celebrará los 50 años de la disciplina con un acontecimiento que marcará un nuevo capítulo en su historia: la inauguración oficial de la segunda cancha sintética en su sede El Plumín.

La celebración reunirá a jugadoras de distintas generaciones, exentrenadores, dirigentes, familias, socios y simpatizantes que fueron parte del crecimiento de una actividad que, a lo largo de cinco décadas, construyó una identidad propia dentro de la vida deportiva y social del club.

El aniversario representa mucho más que una fecha en el calendario. Son 50 años de formación, competencia, amistades, experiencias compartidas y compromiso con una disciplina que encontró en el CAE un espacio de desarrollo y pertenencia. Por eso, la institución prepara una jornada especial para reconocer a quienes hicieron posible ese recorrido y, al mismo tiempo, presentar una nueva infraestructura destinada a acompañar el crecimiento del hockey.

La inauguración de la segunda cancha sintética será uno de los momentos centrales de la celebración. La nueva superficie deportiva representa un avance para la institución y un reconocimiento al trabajo sostenido de las distintas generaciones que apostaron por el desarrollo de la actividad.

Desde la Comisión Directiva del CAE destacaron que se trata de un logro fruto del esfuerzo colectivo, el trabajo incansable de las subcomisiones y los comités, y el compromiso de socios, jugadoras y allegados que acompañaron el crecimiento del hockey a lo largo de los años.

Un desfile para recorrer cinco décadas de historia en Estudiantes

Las actividades comenzarán a las 18.15, con la apertura de la jornada y el inicio del desfile de camadas. Será uno de los momentos más emotivos del encuentro, ya que permitirá reconstruir el camino recorrido desde los primeros años de la disciplina hasta la actualidad.

La propuesta reunirá a distintas generaciones de jugadoras, organizadas por períodos, para reflejar la evolución del hockey en el club y reconocer a quienes dejaron su huella en cada etapa.

El desfile comprenderá las siguientes camadas: 1960-1969, 1970-1979, 1980-1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019.

A través de esta recorrida, el CAE buscará poner en valor a las protagonistas de su historia, desde aquellas que participaron de los primeros pasos de la disciplina hasta quienes contribuyeron a consolidar el presente deportivo de la institución.

La jornada también contará con la presencia de exentrenadores emblemáticos, entre ellos Roque Rognoni y Pilu Godina, quienes compartirán anécdotas y recuerdos durante el desfile. Su participación permitirá recuperar vivencias de distintas épocas y poner en perspectiva el trabajo de quienes acompañaron la formación de jugadoras y el crecimiento de los equipos.

Cada camada representará una parte de una historia construida dentro y fuera de la cancha, con entrenamientos, torneos, viajes, amistades y experiencias que trascendieron lo estrictamente deportivo.

El acto inaugural y el corte de cinta

A las 19 se desarrollará el acto oficial, con la presencia de autoridades municipales e institucionales. Durante la ceremonia habrá palabras alusivas a cargo de Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes; Rosario Romero, intendenta de Paraná; y César Luis Barreto, presidente de la Subcomisión de Hockey.

Posteriormente, se realizará el tradicional corte de cinta, que estará a cargo de Hugo O’Higgins y César Luis Barreto. De esta manera, quedará formalmente inaugurada la segunda cancha sintética de hockey de la institución en El Plumín.

La apertura de esta nueva superficie deportiva constituye uno de los principales hitos de la celebración y representa una inversión en el futuro de la disciplina. Contar con más infraestructura permitirá acompañar las necesidades de una actividad que involucra a jugadoras de distintas edades y que requiere espacios adecuados para entrenar, competir y continuar creciendo.

La obra también simboliza el esfuerzo compartido de quienes forman parte del club y el compromiso de sostener un proyecto deportivo a largo plazo. Detrás de la nueva cancha se encuentra el trabajo de dirigentes, subcomisiones, jugadoras, socios y familias que contribuyeron para concretar este objetivo.

Un partido para estrenar la nueva superficie

La programación continuará a las 20 con el partido inaugural, que permitirá poner en funcionamiento la nueva cancha en una jornada que combinará el reconocimiento al pasado con la mirada puesta en el futuro.

El encuentro será una oportunidad para disfrutar del hockey en un escenario especial, en el marco de un aniversario que convoca a toda la comunidad albinegra.

Luego de la ceremonia y del partido, las actividades culminarán a las 21 con un gran tercer tiempo. Ese espacio de encuentro y camaradería será el cierre de una jornada pensada para compartir recuerdos, reencontrarse con antiguas compañeras y celebrar el presente de la disciplina.

Medio siglo de identidad albinegra

A lo largo de estos 50 años, el hockey se consolidó como una parte importante de la vida deportiva del Club Atlético Estudiantes. El recorrido de la disciplina está ligado al compromiso de numerosas generaciones que encontraron en el club un lugar para aprender, competir, formar amistades y transmitir valores.

El aniversario permitirá reconocer esa trayectoria colectiva y destacar la importancia del trabajo sostenido para mantener una actividad en crecimiento. La historia del hockey del CAE no se explica solamente a través de los resultados deportivos, sino también mediante las personas que acompañaron cada etapa y contribuyeron a construir un sentido de pertenencia.

La inauguración de la segunda cancha sintética se suma a ese camino como una señal de continuidad y proyección. Después de cinco décadas de historia, la institución apuesta a seguir generando condiciones para el desarrollo de nuevas generaciones de jugadoras.