APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

El Bochas y el Rojo vencieron a Unión de Crespo y Olimpia, y se sumaron a Quique entre los cuatro mejores de la APB. Sionista forzó a un tercer juego.

Recreativo y Talleres se transformaron en dos semifinalistas más en el Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) tras ganar sus respectivos encuentros en la noche del miércoles. Mientras que Sionista forzó a un tercer enfrentamiento.

Recreativo clasificó tras ganar en Crespo y barrer 2 a 0 la llave de cuartos de final ante Unión. El Bochas superó en un partido electrizante al Verde por 85 a 80 en suplementario, luego de igualar el encuentro en 75.

El otro boleto rumbo a semifinales fue para Talleres, que no dejó escapar la chance, se hizo fuerte en su casa y superó a Olimpia. Fue 86 a 75 para cerrar la serie 2 a 0.

Por su parte, Sionista corrigió el rumbo, le ganó a Estudiantes en el Parque y quedó 1 a 1. Como visitante Sioni se impuso por 83 a 79 y así este mano a mano tendrá un tercer y último encuentro, que se jugará este viernes, a las 21, en el estadio Moisés Flesler.

El primer semifinalista fue Quique, que el martes dejó en el camino al campeón vigente, Ciclista, al superarlo como local por 87 a 66 y cerrar la serie 2-0.