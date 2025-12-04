Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

El Bochas y el Rojo vencieron a Unión de Crespo y Olimpia, y se sumaron a Quique entre los cuatro mejores de la APB. Sionista forzó a un tercer juego.

4 de diciembre 2025 · 15:26hs
Talleres quiere volver a levantar el trofeo de la APB.

Prensa Talleres

Talleres quiere volver a levantar el trofeo de la APB.

Recreativo y Talleres se transformaron en dos semifinalistas más en el Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) tras ganar sus respectivos encuentros en la noche del miércoles. Mientras que Sionista forzó a un tercer enfrentamiento.

Recreativo clasificó tras ganar en Crespo y barrer 2 a 0 la llave de cuartos de final ante Unión. El Bochas superó en un partido electrizante al Verde por 85 a 80 en suplementario, luego de igualar el encuentro en 75.

Paula Santini, con 17 puntos y ocho recuperaciones, fue la jugadora más importante de Rocamora.

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

La Unión dio el golpe ante un candidato.

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

El otro boleto rumbo a semifinales fue para Talleres, que no dejó escapar la chance, se hizo fuerte en su casa y superó a Olimpia. Fue 86 a 75 para cerrar la serie 2 a 0.

Por su parte, Sionista corrigió el rumbo, le ganó a Estudiantes en el Parque y quedó 1 a 1. Como visitante Sioni se impuso por 83 a 79 y así este mano a mano tendrá un tercer y último encuentro, que se jugará este viernes, a las 21, en el estadio Moisés Flesler.

El primer semifinalista fue Quique, que el martes dejó en el camino al campeón vigente, Ciclista, al superarlo como local por 87 a 66 y cerrar la serie 2-0.

APB Recreativo Talleres Quique
