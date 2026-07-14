España vence a Francia y se acerca a la final

En el segundo tiempo, España le gana 2 a 0 a Francia en el marco de la semifinal del Mundial 2026. Los goles los marcaron Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

Francia jugó sus peores minutos en el Mundial 2026 y España aprovechó un error en un duelo parejo para irse al vestuario con la ventaja 1-0 gracias al gol de Mikel Oyarzabal a los 21’ producto de un penal sancionado por una clara falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

A partir de ahí, Les Bleus intentaron ir con más convicción al arco rival, pero se toparon con una férrea defensa y una dependencia llamativa de lo que pudiera hacer Bradley Barcola y un desconectado Kylian Mbappé, quien cayó en fuera de juego en repetidas ocasiones.

Por ahora, la Roja avanza a la segunda final mundialista de su historia y esperaría al vencedor del cruce de este miércoles entre Argentina e Inglaterra. La definición se jugará este domingo a las 16 (hora argentina) en el MetLife de Nueva Jersey.

Dos de los máximos candidatos al título se enfrentan en un partido histórico que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, donde el vencedor se enfrentará al ganador de Inglaterra-Argentina en el duelo por el título.

Les Bleus están arrasando en la Copa del Mundo: ganaron los seis partidos en los 90 minutos. En la primera ronda, donde integró el Grupo I, venció 3-1 a Senegal; 4-1 a Irak; y 4-1 a Noruega, clasificando a los dieciseisavos de final como líder de su zona.

En dicha instancia, aplastaron 3-0 a Suecia mientras que en octavos de final sufrieron para derrotar 1-0 a Paraguay con un gol de penal de Kylian Mbappé en el segundo tiempo. Por último, en cuartos le ganaron 2-0 a Marruecos en un partido que en la previa parecía más complicado de lo que terminó siendo.

Con Mbappé como máxima figura, con ocho goles en seis partidos, y compañeros en ataque de la talla de Ousmane Dembélé -quien suma cinco tantos-, Michael Olise -misma cantidad de asistencias que el Mosquito-, Désiré Doué y Bradley Barcola, Francia se ilusiona con jugar su tercera final mundial consecutiva e igualar lo hecho por Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

Francia y España definen al primer finalista

Por su parte, La Roja dejó atrás el apático empate sin goles ante Cabo Verde en el debut y terminó sorteando la fase de grupos como líder del Grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En dieciseisavos, goleó 3-0 a Austria y se afianzó como uno de los candidatos al título.

Por los octavos de final, jugó un duelo durísimo contra Portugal que pudo ser para cualquiera de los dos, pero en el final del partido Ferrán Torres habilitó a Mikel Merino, quien de zurda puso el 1-0 final que clasificó a España a cuartos de final, donde derrotó a Bélgica con el mismo resultados gracias a otro tanto de Merino.

Con Mikel Oyazarbal como goleador, con cuatro tantos, un Mikel Merino que cada vez que entra convierte, y un Lamine Yamal que sigue sin encontrar su mejor versión, La Roja va por una victoria que lo deposite en la final del Mundial por segunda vez en su historia.

Además del atractivo que representa el cruce entre dos potencias europeas, el partido pondrá frente a frente a dos estilos bien definidos. Francia apuesta a la potencia física, la velocidad de sus delanteros y la contundencia de Mbappé para lastimar en cada transición, mientras que España intentará imponer la posesión de la pelota, el juego asociado y la movilidad de sus mediocampistas para controlar el desarrollo.

El ganador no solo asegurará un lugar en la gran final del Mundial 2026, sino que además llegará con un fuerte envión anímico para enfrentar al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, en busca de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.