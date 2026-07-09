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No hubo sorpresas en Boston: ganó Francia y pasó a semifinales

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y se instaló entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

9 de julio 2026 · 19:17hs
Francia derrotó a Marruecos 2-0 y clasificó a semifinales.

Francia derrotó a Marruecos 2-0 y clasificó a semifinales.

Francia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. Este jueves derrotó 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles de un equipo que impuso su jerarquía en el segundo tiempo y dejó en el camino a la gran revelación africana del certamen.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps asumió el protagonismo desde el inicio y monopolizó la posesión de la pelota. Con Mbappé como principal referencia ofensiva y el desequilibrio de Dembélé por los extremos, los franceses intentaron romper rápidamente el orden defensivo de un Marruecos que volvió a apostar por un bloque compacto y por salir de contragolpe.

Francia, uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

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La primera gran oportunidad llegó a través de Mbappé. El delantero dispuso de un penal en la primera etapa para abrir el marcador, pero el arquero Yassine Bounou se lució al contener el remate y mantuvo con vida a los Leones del Atlas. Esa intervención sostuvo el empate y alimentó la ilusión del conjunto africano, que resistió los constantes avances de los europeos antes del descanso.

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Francia derrotó a Marruecos 2-0 y clasificó a semifinales.

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En el complemento, Francia mantuvo la intensidad y finalmente encontró el premio a su insistencia. A los 59 minutos, Mbappé tuvo revancha: recibió cerca del área, enganchó hacia el centro y sacó un remate colocado que dejó sin posibilidades a Bounou para establecer el 1-0 y desatar el festejo francés.

El golpe fue difícil de asimilar para Marruecos. Apenas seis minutos después, Francia volvió a lastimar. Ousmane Dembélé apareció por el sector derecho, encontró espacios dentro del área y definió con un disparo rasante para ampliar la diferencia y prácticamente sentenciar la clasificación de los Bleus.

Con la ventaja de dos goles, el equipo de Deschamps administró el desarrollo con inteligencia. Francia manejó la pelota, hizo correr el reloj y prácticamente no sufrió sobresaltos frente a un rival que nunca logró generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Mike Maignan. La solidez defensiva volvió a ser una de las principales virtudes del conjunto europeo.

Marruecos, que había sorprendido al mundo al eliminar a Países Bajos y luego golear a Canadá para alcanzar los cuartos de final, no pudo repetir sus actuaciones anteriores. El equipo africano luchó hasta el final, pero encontró muy pocos espacios para inquietar a una defensa francesa que controló el partido con autoridad durante los 90 minutos.

De esta manera, Francia volvió a instalarse entre los cuatro mejores del Mundial y continúa alimentando el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. Los Bleus mantienen un rendimiento muy sólido en la competencia y afrontarán las semifinales con la confianza de haber superado una nueva prueba de carácter.

Por su parte, Marruecos cerró una destacada participación en el certamen. Si bien no logró repetir la histórica clasificación a semifinales conseguida en Qatar 2022, volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del mundo y ratificó el crecimiento que viene mostrando el fútbol marroquí en las últimas temporadas. Francia, en cambio, dio otro paso firme y quedó a dos partidos de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

Francia Marruecos Semifinales Kylian Mbappé
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