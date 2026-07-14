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La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

El Índice de Precios al Consumidor registró una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo. En lo que va del año la inflación acumuló 16,8%.

14 de julio 2026 · 16:46hs
La inflación de junio fue del 1

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año.

La inflación de junio fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a desacelerarse y quedó por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025, al registrar una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto del 2,1% de mayo.

Con este resultado, la inflación acumuló un 16,8% en el primer semestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%, consolidando la tendencia descendente que comenzó a observarse en los últimos meses.

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Qué rubros aumentaron más

La división que registró el mayor incremento mensual fue Recreación y cultura, con una suba de 4,2%, impulsada principalmente por el aumento de los paquetes turísticos.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,3%, debido al impacto de las actualizaciones en las tarifas de electricidad y otros servicios.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado mostró el menor aumento, con 0,4%, mientras que Comunicaciones registró una variación de 0,9%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor incidencia en el índice general, aumentó 1,3% durante junio.

La inflación núcleo también desaceleró

El IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por aumentos en pan y cereales, medicamentos y alquileres.

En tanto, los precios estacionales avanzaron 3,4%, con subas en verduras y servicios turísticos, mientras que los precios regulados crecieron 2,3%, impulsados por los ajustes en electricidad y transporte público.

Qué ocurrió en las regiones

El Indec indicó que en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, el mayor impacto sobre la inflación mensual provino del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por los aumentos en verduras y panificados.

En cambio, en el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a las subas en las tarifas eléctricas, alquileres y, en algunos casos, el gas en garrafa y las expensas.

Por debajo de las previsiones

El dato informado por el Indec estuvo en línea con las estimaciones privadas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba una inflación del 2% para junio, mientras que distintas consultoras la ubicaban entre 1,8% y 1,9%.

Tras conocerse el índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trató de la inflación mensual más baja de los últimos diez meses y remarcó que la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025.

Inflación junio
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