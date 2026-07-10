La Roja venció 2-1 a los Diablos Rojos en Los Ángeles y se clasificó entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Mikel Merino volvió a ser decisivo.

España continúa firme en su camino hacia el título. Este viernes venció 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026, y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere igualó para los belgas y Mikel Merino apareció otra vez en un momento decisivo para darle la clasificación al conjunto de Luis de la Fuente.

El equipo español asumió el protagonismo desde el comienzo con una circulación rápida de la pelota y una intensa presión sobre la salida rival. Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri fueron los encargados de conducir los ataques, mientras Bélgica apostó por la experiencia de Kevin De Bruyne y la velocidad de Jeremy Doku para responder de contragolpe.

La superioridad de La Roja encontró premio a los 30 minutos. Dani Olmo exigió a Thibaut Courtois con un potente remate, el arquero dio rebote y Fabián Ruiz apareció en el lugar indicado para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0. El gol reflejaba lo que ocurría en el desarrollo del encuentro, con un equipo español claramente dominante.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 40 minutos, Kevin De Bruyne encontró un espacio por el sector derecho y habilitó a Tim Castagne, quien envió un centro preciso para la llegada de Charles De Ketelaere. El delantero ganó de cabeza dentro del área y venció a Unai Simón para decretar el empate y ponerle suspenso al partido. Ese tanto, además, terminó con la racha de imbatibilidad del arquero español en el Mundial.

España derrotó a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

España derrotó a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

En el complemento el trámite fue mucho más equilibrado. España mantuvo el control del balón, pero Bélgica se mostró más agresiva y generó varias aproximaciones que obligaron a la defensa española a extremar cuidados. El encuentro ganó en intensidad y ambos equipos buscaron el triunfo sin especular.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo a los 71 minutos, cuando Thibaut Courtois debió abandonar el campo de juego por una lesión. El experimentado arquero belga dejó la cancha entre lágrimas y fue reemplazado por Senne Lammens, una baja que terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro.

Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, España volvió a golpear. A los 88 minutos, Pau Cubarsí probó desde media distancia, Lammens dio un rebote corto y Mikel Merino, que había ingresado pocos minutos antes, capturó la pelota para marcar el 2-1 definitivo. El mediocampista volvió a convertirse en el héroe de La Roja, tal como había ocurrido en los octavos de final frente a Portugal.

En los minutos finales Bélgica buscó el empate con más empuje que claridad, mientras España administró la ventaja con inteligencia y sostuvo la diferencia hasta el pitazo final. De esa manera, el conjunto de Luis de la Fuente selló su clasificación a las semifinales y ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa en la Copa del Mundo.

Con este triunfo, España enfrentará a Francia en una de las semifinales del Mundial 2026. Los franceses llegan tras eliminar a Marruecos por 2-0, por lo que el próximo cruce reunirá a dos de los principales candidatos al título. Del otro lado del cuadro, este sábado se definirán los restantes semifinalistas con los encuentros entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza.