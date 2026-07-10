España continúa firme en su camino hacia el título. Este viernes venció 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026, y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere igualó para los belgas y Mikel Merino apareció otra vez en un momento decisivo para darle la clasificación al conjunto de Luis de la Fuente.
España derrotó a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales
La Roja venció 2-1 a los Diablos Rojos en Los Ángeles y se clasificó entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Mikel Merino volvió a ser decisivo.
El equipo español asumió el protagonismo desde el comienzo con una circulación rápida de la pelota y una intensa presión sobre la salida rival. Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri fueron los encargados de conducir los ataques, mientras Bélgica apostó por la experiencia de Kevin De Bruyne y la velocidad de Jeremy Doku para responder de contragolpe.
La superioridad de La Roja encontró premio a los 30 minutos. Dani Olmo exigió a Thibaut Courtois con un potente remate, el arquero dio rebote y Fabián Ruiz apareció en el lugar indicado para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0. El gol reflejaba lo que ocurría en el desarrollo del encuentro, con un equipo español claramente dominante.
Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 40 minutos, Kevin De Bruyne encontró un espacio por el sector derecho y habilitó a Tim Castagne, quien envió un centro preciso para la llegada de Charles De Ketelaere. El delantero ganó de cabeza dentro del área y venció a Unai Simón para decretar el empate y ponerle suspenso al partido. Ese tanto, además, terminó con la racha de imbatibilidad del arquero español en el Mundial.
España derrotó a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales
En el complemento el trámite fue mucho más equilibrado. España mantuvo el control del balón, pero Bélgica se mostró más agresiva y generó varias aproximaciones que obligaron a la defensa española a extremar cuidados. El encuentro ganó en intensidad y ambos equipos buscaron el triunfo sin especular.
Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo a los 71 minutos, cuando Thibaut Courtois debió abandonar el campo de juego por una lesión. El experimentado arquero belga dejó la cancha entre lágrimas y fue reemplazado por Senne Lammens, una baja que terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro.
Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, España volvió a golpear. A los 88 minutos, Pau Cubarsí probó desde media distancia, Lammens dio un rebote corto y Mikel Merino, que había ingresado pocos minutos antes, capturó la pelota para marcar el 2-1 definitivo. El mediocampista volvió a convertirse en el héroe de La Roja, tal como había ocurrido en los octavos de final frente a Portugal.
En los minutos finales Bélgica buscó el empate con más empuje que claridad, mientras España administró la ventaja con inteligencia y sostuvo la diferencia hasta el pitazo final. De esa manera, el conjunto de Luis de la Fuente selló su clasificación a las semifinales y ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa en la Copa del Mundo.
Con este triunfo, España enfrentará a Francia en una de las semifinales del Mundial 2026. Los franceses llegan tras eliminar a Marruecos por 2-0, por lo que el próximo cruce reunirá a dos de los principales candidatos al título. Del otro lado del cuadro, este sábado se definirán los restantes semifinalistas con los encuentros entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza.