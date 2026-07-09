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Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Hoy, a partir de las 17, Francia y Marruecos buscarán un lugar en las semifinales. Van por la misma llave de España-Bélgica.

9 de julio 2026 · 08:00hs
Francia

Francia, uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

Francia y Marruecos abrirán este jueves desde las 17 los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston. Les Bleus y Los Leones del Atlas se vuelven a cruzar en un mano a mano mundalista buscando clasificarse a las semifinales del torneo en un partido que promete ser de gran impacto.

Francia llega a los cuartos de final tras sostener una campaña de alto nivel desde el comienzo del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el Grupo I con autoridad, apoyado en una estructura sólida, jerarquía individual y un funcionamiento que le permitió imponerse sobre Senegal, Noruega e Irak para finalizar como líder.

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En los dieciseisavos de final dio otro paso firme al derrotar con claridad 3-0 a Suecia, en un encuentro que resolvió gracias a su contundencia ofensiva y a una defensa que volvió a mostrarse muy segura. Esa imagen se repitió en los octavos, donde venció 1-0 a Paraguay. Aunque encontró enfrente un rival ordenado y combativo, controló el desarrollo durante gran parte del partido, generó las mejores situaciones y volvió a demostrar por qué es uno de los máximos favoritos para quedarse con la Copa del Mundo.

Promesa de partidazo: Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final

Francia, uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

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Marruecos se consolidó como una de las grandes revelaciones de la fase eliminatoria y quiere seguir prolongando su histórica actuación. Los Leones del Atlas superaron una exigente fase de grupos gracias a un equipo equilibrado, intenso para recuperar la pelota y muy eficaz para aprovechar sus oportunidades, lo que les permitió avanzar a los dieciseisavos de final.

Allí, dieron uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Países Bajos en un duelo muy parejo que se definió en los penales, ratificando la solidez defensiva que caracteriza al equipo desde hace varios años. Lejos de conformarse, volvieron a sorprender en los octavos de final con un triunfo 3-0 sobre Canadá, uno de los anfitriones, para meterse entre los ocho mejores del Mundial. Con confianza en alza, una estructura colectiva muy trabajada y futbolistas capaces de desequilibrar en las transiciones, buscarán otro impacto frente a Francia para alcanzar unas semifinales históricas.

En el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron por las semifinales del torneo y allí Les Bleus se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

El vencedor de este compromiso dará un paso más hacia el sueño mundialista y esperará en las semifinales por el ganador del cruce que animarán España y Bélgica mañana. Con realidades diferentes, pero con argumentos futbolísticos de peso, franceses y marroquíes buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo.

Probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Dt: Didier Deschamps.

Probable formación de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil el Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal el Khannous; Soufiane Rahimi. Dt: Mohamed Ouahbi.

Hora y tv: 17 (DSports).

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Estadio: Boston.

Francia Marruecos cuartos de final Mundial 2026
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