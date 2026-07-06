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España logró una agónica clasificación a los cuartos del Mundial 2026

La Roja derrotó sobre el final 1 a 0 a Portugal y avanzó en el Mundial 2026. Su próximo rival saldrá del ganador de Estados Unidos y Bélgica.

6 de julio 2026 · 18:25hs
España terminó con el sueño de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

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España selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 con una agónica victoria por 1 a 0 sobre Portugal, en un intenso duelo disputado entre dos de las principales potencias europeas. Mikel Merino marcó el único gol del encuentro a los 90 minutos y desató el festejo de la Furia Roja.

El clásico ibérico ofreció emociones desde el comienzo y tuvo como grandes protagonistas a los arqueros. España asumió el protagonismo con la posesión de la pelota y generó las primeras ocasiones claras. Mikel Oyarzabal estuvo muy cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que pasó apenas desviado, mientras que Diogo Costa comenzó a convertirse en figura al contener un peligroso disparo de Lamine Yamal y responder con otra gran atajada ante Alex Baena en la misma acción.

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Portugal respondió con la jerarquía de Cristiano Ronaldo, quien exigió una notable intervención de Unai Simón para mantener el cero. Más adelante, el arquero español volvió a lucirse al frustrar un cabezazo de João Félix y una pirueta del propio Ronaldo dentro del área. Antes del descanso, Nuno Mendes hizo temblar el travesaño con un potente remate desde afuera del área, en la llegada más clara del conjunto luso.

España lo ganó sobre el final

En el complemento, el desarrollo continuó siendo equilibrado, aunque España siguió mostrando mayor iniciativa. Yamal probó de tiro libre, pero Diogo Costa respondió con seguridad. Del otro lado, Bruno Fernandes estuvo a centímetros de romper el cero con una potente volea que salió rozando el arco defendido por Unai Simón.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, apareció la jugada decisiva. A los 90 minutos, Ferrán Torres filtró una gran asistencia para Mikel Merino, quien definió con precisión para establecer el 1 a 0 y desatar la celebración española.

Portugal tuvo una última oportunidad en el descuento con un cabezazo de Bernardo Silva que pasó a centímetros del poste, pero el empate nunca llegó. España resistió el intento final de su rival y selló una clasificación trabajada, sustentada en la solidez de Unai Simón, la inspiración de Diogo Costa bajo los tres palos y la eficacia de Merino en el momento decisivo. Con este triunfo, la selección dirigida por Luis de la Fuente avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y mantiene intacta su ilusión de conquistar el título.

Mundial 2026 España Portugal Fútbol
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