El Gobierno ofreció un aumento del 6% en dos tramos a los estatales entrerrianos. UPCN y ATE lo rechazaron y la negociación continuará.

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora.

La negociación paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales continúa sin acuerdo . En la reunión realizada este lunes, la administración provincial presentó una propuesta de incremento salarial del 6%, distribuida en dos tramos: un 3% a liquidarse con los haberes de julio y otro 3% en septiembre. Además, ofreció mantener la suma fija acordada durante la negociación de mayo.

La propuesta fue considerada insuficiente por los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes solicitaron una mejora de la oferta. Ante la falta de consenso, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse en los próximos días para retomar las conversaciones.

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Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

El Gobierno propuso un aumento del 6% en dos tramos y la paritaria pasó a cuarto intermedio

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El reclamo de los sindicatos se enmarca en un escenario de persistente inflación, que continúa afectando el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Desde las organizaciones gremiales sostienen que un incremento escalonado del 6% no alcanza para compensar la pérdida salarial acumulada y remarcan que la suma fija, si bien representa un alivio transitorio, no sustituye una recomposición del salario básico.

Con la negociación aún abierta, la expectativa está puesta en una nueva convocatoria del Gobierno provincial. Los gremios anticiparon que esperan una propuesta superadora para avanzar hacia un acuerdo, mientras que el Ejecutivo deberá definir si modifica la oferta o mantiene su posición en una discusión que sigue sin resolverse.