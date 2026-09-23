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Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

“Solamente el árbitro lo vio”, dijo el argentino Gustavo Tesonotte por la situación que le tocó vivir en la segunda división de Bolivia.

23 de septiembre 2026 · 16:03hs
Gustavo Tesonotte se negó a atajar el penal.

Gustavo Tesonotte se negó a atajar el penal.

El fútbol de Bolivia quedó envuelto en un verdadero escándalo, luego que el arquero argentino Gustavo Tesonotte, quien milita en Wilstermann Cooperativas de la Segunda División, se negara a atajar un penal: “Solamente el árbitro lo vio. Nosotros nos estábamos jugando una clasificación para ascender y que nos jueguen de esa manera no me pareció, por eso tomamos la decisión”.

En diálogo con Beto Casella para el programa Nadie nos para (Rock&Pop), Tesonotte se mostró firme: “Si tanto quieren ayudar al equipo de Independiente Cochabamba está bien, que terminen ganando el partido”.

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“Después de todo lo que pasó, sería bueno que implementen el VAR para que no vuelva a suceder”, enfatizó.

El escandaloso momento que se vivió en el fútbol de Bolivia

El polémico momento se vivió a los 93 minutos del encuentro entre su equipo, Wilstermann Cooperativas, e Independiente Cochabamba por la Copa Simón Bolívar que estaba igualado con dos goles por lado. Ante el escandaloso fallo arbitral Tesonotte se negó a atajar el penal, por lo que uno de los jugadores rivales solo tuvo que apuntar la ejecución desde los 12 pasos para darle el triunfo a los suyos.

Luego del encuentro, la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana resolvió suspender de manera indefinida al colegiado Carlos Arteaga por el insólito penal cobrado.

Bolivia Gustavo Tesonotte penal Fútbol
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