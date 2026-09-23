El Municipio prepara un llamado a licitación pública para la edición 2027 de la tradicional competencia. La empresa o entidad que resulte adjudicataria deberá afrontar parte de los gastos, mientras que el Estado local mantendrá la logística, ambulancias, tránsito y limpieza.

Maratón de Reyes: Concordia licitará parte de la organización y un privado asumirá los costos del evento.

La Municipalidad de Concordia decidió modificar el esquema de organización de la tradicional Maratón de Reyes y convocará a una licitación pública para que un privado se haga cargo de parte del evento en su edición 2027. El objetivo es reducir el gasto municipal, mientras el Ejecutivo mantendrá servicios como ambulancias, tránsito, limpieza y logística.

La decisión fue confirmada por la subsecretaria de Deportes de Concordia, Ivana Pérez, quien explicó que el Municipio se encuentra trabajando en la elaboración del pliego de condiciones para definir los requisitos que deberán cumplir quienes quieran participar del proceso. La funcionaria sostuvo que la medida busca establecer un mecanismo “más transparente” para la organización de una competencia que demanda una importante inversión.

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Un nuevo esquema para la Maratón de Reyes

La próxima edición tendrá un esquema diferente al utilizado durante los últimos años. Desde el inicio de la actual gestión municipal, la competencia atravesó distintas modalidades de organización: primero el Municipio afrontó la totalidad de los gastos y posteriormente se avanzó con acuerdos con entidades y organizadores privados para distribuir responsabilidades.

Ahora, la Municipalidad buscará formalizar ese mecanismo mediante una licitación pública. El privado que resulte seleccionado deberá asumir los costos que sean establecidos en el pliego, mientras que el Estado local continuará aportando la estructura necesaria para que la carrera pueda desarrollarse.

Entre los servicios que permanecerán bajo responsabilidad municipal se encuentran las ambulancias, los operativos para el corte y control del tránsito, la limpieza y otros aspectos vinculados a la logística general del evento.

Cuánto costará y quién podrá participar

Maratón de Reyes: Concordia licitará parte de la organización y un privado asumirá los costos del evento.

Pérez señaló que todavía no está definido el monto total que implicará la organización de la competencia. Sin embargo, desde el Municipio remarcaron que se trata de un evento que demanda “unos cuantos millones” de pesos y que la intención es evitar que esos recursos deban salir íntegramente de las arcas municipales.

El pliego establecerá las condiciones para los interesados. Entre los requisitos mencionados aparece la necesidad de contar con la documentación correspondiente y la posibilidad de facturar los gastos vinculados con la organización.

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el valor de la inscripción. Desde el Municipio aseguraron que será contemplado dentro de las condiciones de la licitación, con la intención de que el precio para los participantes no sea elevado.

La emergencia climática, otro de los argumentos

La decisión de reducir el desembolso municipal también está vinculada con el escenario que Concordia podría atravesar durante los próximos meses. Según explicó Pérez, el Municipio busca reservar recursos para afrontar eventuales situaciones de emergencia durante el verano, en un contexto marcado por las previsiones climáticas y la posibilidad de una crecida.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo que el llamado a licitación permitirá que un privado asuma parte de los costos sin que el Municipio deje de participar de la organización.

Se mantienen los 5 y 10 kilómetros

En cuanto a la competencia deportiva, la base de la Maratón de Reyes continuará siendo de 5 y 10 kilómetros. Por el momento, no está previsto incorporar las distancias de 21 y 42 kilómetros a la tradicional prueba de enero.

La Subsecretaría de Deportes analiza, en cambio, sumar una caminata de menor distancia destinada principalmente a adultos mayores, un pedido que, según Pérez, se repitió durante los últimos años.

Las pruebas de 21 y 42 kilómetros que analiza el Municipio corresponden a un proyecto independiente que podría desarrollarse después del verano, posiblemente desde marzo, debido a las altas temperaturas que caracterizan a Concordia durante enero.

La licitación todavía no tiene fecha

El llamado aún se encuentra en etapa de preparación. La Municipalidad debe finalizar el pliego con las condiciones que deberán cumplir los interesados antes de avanzar formalmente con la licitación.

De esta manera, la Maratón de Reyes mantendrá su estructura pública en materia de servicios esenciales, pero incorporará para su edición 2027 un nuevo mecanismo para la organización y el financiamiento de parte de la competencia.