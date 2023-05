Es un Agasse que tomó otro camino

Respecto de Manu, el más peque dijo: “Manu desde los cuatro años juega y desde que nació ya empezó a picar la pelota. A los cuatro años empezó en Escuelita y hoy ya de a poquito va forjando su capacidad de jugar al básquet. Está en categoría U13 y este año tuvo la suerte de participar en la Selección de Paraná”, narró y agregó: “Con Manu sí era no básquet o básquet. Aparte la mamá también es ex jugadora de básquet, Verónica Piérola, gran jugadora de básquet femenino así que no tenía muchas alternativas de elección y siempre jugando acá en Olimpia”.

LOS AGASSE 2.jpg

Sea el deporte que sea y sea el club que sea, Leandro destaca la importancia de hacer deporte, sin importar donde y que se practique. “Lo importante es que ambos estén en una institución deportiva y haciendo deporte. Estoy orgulloso porque son disciplinas que han elegido ellos más allá de lo que uno puede inculcarle tienen la capacidad de elegir lo que les gusta y uno como padre siempre tiene que tratar de acompañar, sea lo que sea, disciplina o club que sea, siempre hay que acompañar, hay que estar. La verdad que tienen un buen presente los chicos y tienen todavía futuro. Hay que disfrutarlo.

A su turno, Andrés, contó porque se fue hacia otra disciplina. “Fue más que nada por un primo mío de parte de mi mamá, Tomás. Me dijo que vayamos porque él ya jugaba antes. Me dijo que vayamos, probé e hice dos años. Después dejé para probar otra cosa, probé fútbol y después volví y ahí si ya me quedé hasta ahora que juego hoy en día”, dijo y continuó con su relato: “Elegí Rowing porque me llevó mi primo y después con el tiempo uno le va agarrando el sentido de pertenencia al club y todo te lleva a ser parte de club”.

Andrés tiene claro una cosa. A esta altura de su vida será rugby y nada mas. “No, no hay chances de cambiar de deporte. De ninguna manera. Por suerte este año ya formo parte del Plantel Superior del Rowing, muy orgulloso porque para mi eso implica algo que yo siempre quise de chiquito. Juego con compañeros míos que miraba cuando era chiquito”.

Los horarios, a veces, se superponen y por eso a veces es difícil ir a ver a su hermano menor. “A Manu lo he visto jugar al básquet. No vengo a verlo mucho por los tiempos, pero si, siempre lo miro cuando puedo. Además él es de mostrarme los videos. Lo veo bien, tiene buena motricidad. Siento que cuando uno hace deporte, le gusta mucho y lo hacés con tanta dedicación, se te hace un poquito más fácil que a otra persona. Siento que lo vive como cualquier jugador de básquet, que le encanta”.

A Manu lo observás y ya te das cuenta que el básquet es su pasión. Vive, literalmente, en el CAO. “Si tengo tiempo en mi casa, como algo y ya después me vengo acá todo el tiempo”, enfatizó y luego habló de sus sueño e ídolos en este deporte: “A mi me gustaría llegar a jugar la Liga Federal con el Club, esa es mi meta. Y también llegar un poco más alto, un TNA. Y ahí si puedo pasar a la Selección Argentina. Me encanta LeBrón (James) y el Chapu (Nocioni). También me gusta como juega Facu Campazzo”.

Pore último Manu contó que él si lo va a ver a su hermano jugar al rugby en el TRL. “A mi hermano lo miro siempre y lo vi contra Estudiantes el último partido. Juega muy bien”.