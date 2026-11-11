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Enzo Fernández volvió a posar con la camiseta de River

Enzo Fernández recorrió las instalaciones del Estadio Monumental y fue recibido por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo.

11 de noviembre 2026 · 21:14hs
Enzo Fernández

Enzo Fernández, en el Monumental, con la camiseta 13 de River.

El mediocampista del Manchester City y de la Selección argentina, Enzo Fernández, volvió a River Plate, donde fue recibido por su presidente, Stefano Di Carlo, y recorrió las instalaciones del estadio Monumental, donde subió una historia a sus redes con la frase: "En casa".

El mediocampista que surgió de las inferiores del Millonario y que hace unos días declaró que volverá a Núñez nuevamente les dio un guiño a los hinchas al visitar el estadio donde supo ser campeón del fútbol argentino en 2021 y convertirse en una de sus figuras. La cuenta oficial del club publicó: " en su casa, con el Manto Sagrado y el amor por River de siempre".

Enzo Fernández se encuentra en Argentina desde este lunes. Se integró a la lista principal de la Selección nacional para la doble fecha FIFA, en la que deberá disputar el primer encuentro ante Uruguay este viernes 13 en La Bombonera, mientras que el segundo partido lo disputará el próximo martes frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Enzo visitó el estadio Monumental

En su visita al Monumental, Fernández fue recibido por el presidente Di Carlo en el despacho presidencial. Allí se sacó fotos con la camiseta de La Banda, con el número 13 y su nombre. Posteriormente, publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram una foto desde la tribuna Sívori (Norte) del Monumental, acompañada de un breve texto: "En Casa".

Si bien el mediocampista oriundo de San Martín jugó poco tiempo en la institución —desde su regreso a préstamo en 2021 hasta mediados de 2022, un año y medio—, se supo ganar el cariño de los hinchas del Millonario al expresar siempre el amor que le tiene al club.

En julio de ese año fue vendido al Benfica de Portugal por 10 millones de euros, con un porcentaje del pase a favor de River en posibles ventas a futuro, de las cuales le ingresaron 34,5 millones de euros por la venta de Enzo Fernández al Chelsea y cerca de 5,1 millones de euros por su posterior traspaso al Manchester City.

Enzo Fernández River Estadio Monumental Stefano Di Carlo
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