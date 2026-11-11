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Un Domingo de Teatro lleva dos obras entrerrianas a Paraná y Federal

El ciclo Un Domingo de Teatro llegará este domingo a Paraná y Federal con dos propuestas escénicas de distintas localidades entrerrianas, con entrada libre y gratuita

11 de noviembre 2026 · 19:12hs
Un Domingo de Teatro lleva dos obras entrerrianas a Paraná y Federal

El ciclo Un Domingo de Teatro llegará este domingo a Paraná y Federal con dos propuestas escénicas de distintas localidades entrerrianas. Con entrada libre y gratuita, las funciones se realizarán en La Vieja Usina y el Centro Cultural de Federal, en una jornada que invita a disfrutar de la producción teatral independiente de la provincia.

Un Domingo de Teatro invita a descubrir historias de identidad y sociedad en Paraná y Federal

La primera presentación será a las 20 en La Vieja Usina de Paraná, con Mujer Litoral, un espectáculo de danza-teatro oriundo de Basavilbaso, protagonizado por Priscila Favre Furi. La obra propone una búsqueda en torno a la identidad y el territorio, a través de los vínculos entre el paisaje, los sentidos y la memoria. Su sinopsis plantea cómo los olores, los sabores y el entorno dejan huellas en la propia historia.

Más tarde, a las 21, la actividad continuará en el Centro Cultural de Federal con Donde nace la crueldad, una obra proveniente de Gualeguaychú. La historia tiene como protagonista a una profesora de Antropología que desarrolla una conferencia sobre la domesticación en la sociedad, tomando como punto de partida la mitología griega y las cartas del tarot.

A partir de ese recorrido, la propuesta indaga en las raíces de la violencia y la dominación, y abre preguntas sobre la naturaleza humana y los desafíos que enfrenta la sociedad. La dirección está a cargo de Juan Domé, con actuación de Micaela Irene Gauna y producción de Experiencia Kamikaze Teatro.

Un Domingo de Teatro es organizado junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER) y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que busca acompañar y dar visibilidad a las producciones artísticas de distintos puntos de la provincia.

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Un domingo de teatro Paraná Federal
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