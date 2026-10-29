El Internacional de Maxibásquet continúa con una intensa agenda de partidos en Paraná

Más de 1.300 jugadores participan del 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet Femenino y Masculino. Este viernes siguen los partidos.

Los partidos por el Maxibásquet Internacional se siguen jugando en Paraná.

Paraná vive a pleno el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet Femenino y Masculino, un evento que reúne a más de 1.300 jugadores y jugadoras de distintos puntos de Argentina y países limítrofes. La competencia comenzó esta semana y se extenderá hasta el domingo , con cinco jornadas que combinan deporte, camaradería e integración.

Luego de la llegada de los equipos, las acreditaciones y el primer encuentro social, este miércoles se puso en marcha la actividad organizativa, mientras que este jueves comenzaron a disputarse los primeros partidos en las diferentes sedes que forman parte del certamen.

La programación contempla una intensa agenda de encuentros a lo largo del fin de semana, con equipos que representan a distintos clubes y delegaciones que llegaron a la capital entrerriana para compartir una nueva edición de este tradicional torneo.

Siete sedes para la competencia de maxibásquet

Los partidos se disputan en diferentes escenarios deportivos de Paraná. Las canchas del Club Atlético Estudiantes (CAE), Talleres, Alumni, Sionista, San Agustín, Olimpia y Quique son las sedes habilitadas para recibir a los participantes.

Este viernes, la actividad continuará desde las 9, con encuentros programados durante toda la jornada. El viernes y el sábado también tendrán una nutrida agenda de partidos, mientras que el domingo se desarrollarán los últimos compromisos del torneo, con horarios establecidos en las canchas que mantendrán actividad durante el cierre.

Deporte y camaradería

Más allá de los resultados, el Internacional de Maxibásquet se caracteriza por el encuentro entre jugadores y jugadoras de distintas generaciones, el reencuentro entre compañeros y la posibilidad de compartir experiencias dentro y fuera de la cancha.

En ese sentido, el evento también contempla actividades sociales para las delegaciones, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los participantes y darle al certamen un perfil que trasciende lo deportivo.

La organización está a cargo de Maxibásquet Suricatas Club, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).

Con más de 1.300 participantes y una programación distribuida en siete sedes, Paraná vuelve a ser escenario de una con