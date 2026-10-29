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El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó al nivel más bajo en más de un siglo

Un informe reveló que el consumo de carne vacuna en Argentina se ubicó en apenas 46 kilos por habitante al año. En los ‘60 superaba los 80 kilos.

29 de octubre 2026 · 18:15hs
El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó al nivel más bajo en más de un siglo.

El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó al nivel más bajo en más de un siglo.

El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó a su nivel más bajo registrado desde 1914. De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita de carne vacuna promedió apenas 46 kilos anuales. A mitad de la década de 1960, ese número superaba los 80 kilos por habitante.

LEER MÁS: El consumo de carne vacuna cayó 12% y alcanzó su nivel más bajo en dos décadas en Argentina

Las razones detrás de la caída de la carne vacuna

El fenómeno no responde a una causa aislada,sino a tres factores clave que reformularon la dieta nacional:

* Estancamiento de la oferta y la producción: la oferta de carne vacunase mantuvo en volúmenes similares a los de hace 50 años (alrededor de 3,18 millones de toneladas), mientras que la población del país seguía creciendo. Sequías históricas, la incertidumbre macroeconómica y las regulaciones al sector ganadero condicionaron la inversión a largo plazo.

* El factor precio y los sustitutos:El incremento delprecio de la carne vacunaen comparación con otras proteínas empujó la sustitución.Hoy,el consumo de carne de aviar (pollo) supera los 45 kilos por habitante al año, mientras que la carne de cerdo sobrepasa los 17 kilos per cápita.

* Cambios en los hábitos de consumo:La adopción de dietas percibidas como más saludables y el mayor acceso a alternativas abarataron la canasta de proteínas de las familias argentinas.

Se come menos carne vacuna, pero el consumo total sigue alto

Pese a la contracción de la proteína bovina, la Argentina no perdió su lugar en el podio cárnico global. Sumando pollo, cerdo y carne vacuna, el consumo total de carnes alcanza los 122,7 kilos por habitante al año, consolidándose al país como el de mayor consumo en América Latina.

Por su parte,ante el menor consumo interno, los frigoríficos volcaron cerca del 30% de la producción de carne vacuna a las exportaciones, con China posicionada como el principal comprador del mercado internacional.

consumo Carne vacuna Argentina siglo
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