Hat trick de Cristiano Ronaldo: a cuánto quedó de los 1000 goles El astro portugués marcó por triplicado en el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood por la Saudi Pro League y quedó muy cerca de alcanzar las cuatro cifras en ilustre carrera. 29 de octubre 2026 · 18:09hs

Hat trick de Cristiano Ronaldo: a cuánto quedó de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo mantuvo viva su racha goleadora y con un triplete en la victoria 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood llegó a los 985 goles oficiales de su carrera profesional, a tan solo 15 de distancia de alcanzar el objetivo de los 1000 tantos.

Con el encuentro igualdado 2-2 es que el cinco veces ganador del Balón de Oro y reciente ganador del BOAT se vistió de héroe y marcó en tres oportunidades para que la victoria sea para su equipo, triunfo que le permite saltar a la segunda posición con 28 puntos, misma cantidad que el líder Al-Qadisiya aunque con menos diferencia de goles pero con el dato a su favor de que cuenta con un partido menos en su registro.

Hat trick de Cristiano Ronaldo: a cuánto quedó de los 1000 goles Hat trick de Cristiano Ronaldo: a cuánto quedó de los 1000 goles Con estos tres nuevos gritos que se suman a su cuenta personal, el delantero ya lleva ocho tantos en la liga saudí durante la presente temporada, registro al cual acompaña uno en la AFC Champions League Elite. De esta manera, llegó a los 137 tantos con la camiseta de Al-Nassr y quedó tan solo 15 goles de alcanzar los 1.000; cifra que podría alcanzar esta misma campaña en caso de sostener este gran momento y más aún si efectivamente se concreta su regreso a la Selección de Portugual tras su feudo con el entrenador Jorge Jesús.