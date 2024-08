Entre Ríos se quedó con el título en Damas Sub 16

Entre Ríos, categoría Sub 16 Damas, derrotó 2 a 1 a su par de Santa Fe y se quedó con título y ascenso en la divisional B del argentino por 1ra vez.

El seleccionado Sub 16 Damas de la Federación Entrerriana de Hockey sobre césped se adjudicó el campeonato argentino de selecciones ascendiendo, además, a la primera categoría en su nivel tras derrotar en la final a la Asociación Santafesina por 2 a 1 con goles de Ana Clara Sotelo y Sara Velazquez. Entre Ríos hizo historia en suelo santafesino.

Entre Ríos festejó en suelo santafesino

Gentileza Colo Cabrera

UNO dialogó con Micaela Zárate, entrenadora del seleccionado entrerriano, acerca de este título obtenido en tierras santafesinas. “Estamos muy felices por lo logrado. De igual manera, todavía no caigo. No dimensiono lo que acabamos de lograr. Se que es la primera vez que Entre Ríos logra el ascenso a la A y sale campeón en Sub 16”, sentenció la coach, dejando en claro la importancia de lo obtenido.

En relación al juego final y los deseos de triunfar, la entrenadora contestó: “Ganamos la final porque nos propusimos a ir por ello. Fue un sueño en conjunto con las chicas y el cuerpo técnico. Esta categoría en cada partido dejó la vida por la compañera de al lado. Hicieron un torneo hermoso, donde nunca bajaron la intensidad y lo jugaron con el corazón”.

“Desde el día uno nos pusimos este objetivo en mente. Pero fuimos paso a paso porque primero teníamos que ganar la semifinal. De hacerlo, ya teníamos el ascenso asegurado”, expresó Zarate.

Por último, dejó un mensaje a su staff técnico: “A esto lo arrancamos tres locos soñadores con Francisco como preparador físico y Valentina de DT ayudante. La delegada también nos acompañó en esta locura. Al final, se sumaron dos más: Florencia Mutio y Gerónimo, el vídeo analista. El trabajo también es de ellos”.

Entre Ríos fue séptimo en Caballeros

Por su parte, los Caballeros Sub 16 que disputaban su torneo en Buenos Aires, obtuvieron el séptimo puesto en el campeonato luego de ganar dos partidos de cuatro en su zona.

El calendario de la FEH

Del 22 al 25 de agosto se desarrollará el argentino de los seleccionados mayores en caballeros; del 12 al 15 de septiembre, en Catamarca, irrumpirá la Sub 14 Damas y en Tandil saltarán a la cancha los Sub14 Caballeros.