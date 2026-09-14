OSER Villaguay comienza a atender por la tarde

A partir del lunes 14 de septiembre la sede Villaguay de la Obra Social de Entre Ríos extenderá su horario de atención hasta las 18:15.

La sede de OSER de la ciudad de Villaguay, ubicada en la intersección de Moreno y Alem, extenderá su horario de atención al público hasta las 18:15, cuando antes era hasta las 14:45.

La extensión horaria es una iniciativa destinada a mejorar y reforzar la atención presencial en las sedes, ampliando la posibilidad de acceder al servicio a todos los afiliados que allí residen.

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OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

De esta manera, desde el lunes 14 de septiembre el horario de atención será de lunes a viernes de 7:15 a 18:15.

Además, recordamos a todos nuestros afiliados que pueden realizar diversas autogestiones desde la App MiOSER