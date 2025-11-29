Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

El SMN emitió una alerta amarilla para la noche de este sábado en Entre Ríos; y naranja para la mañana del domingo, por lluvias y tormentas.

29 de noviembre 2025 · 19:18hs
Se esperan tormentas fuertes para la noche de este sábado y el domingo en parte de Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la noche de este sábado para un sector de Entre Ríos; y naranja para la mañana del domingo, por lluvias y tormentas.

La alerta amarilla de este sábado abarca desde el centro al norte del territorio entrerriano. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio en Paraná.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.

Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca

En tanto, hay alerta naranja para la misma zona de la provincia para la mañana del domingo. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Hacia el sur de la provincia, se indica alerta amarilla este domingo.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional SMN
