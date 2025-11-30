Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

El pronóstico extendido anticipa un domingo inestable hasta la noche en Entre Ríos. Alerta naranja y amarillo por fenómenos intensos hasta el mediodía.

30 de noviembre 2025 · 09:18hs
UNO / Archivo/Ilustrativa

En su último informe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este domingo 30 de noviembre continuará con lluvias y tormentas durante toda la jornada en Entre Ríos, aunque los fenómenos más intensos se registraron de madrugada y de mañana. El alerta naranja y amarillo rige hasta el mediodía; luego se prevén precipitaciones más débiles e intermitentes hasta la noche. La mejora del tiempo llegará recién este lunes después de la mañana.

Alerta naranja

Respecto del alerta naranja, rige para Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay. El área se ve afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio en Paraná.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Se esperan tormentas fuertes para la noche de este sábado y el domingo en parte de Entre Ríos.

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Alerta amarillo

Respecto del alerta amarillo, rige en Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Uruguay, Colón, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. Se prevén tormentas fuertes de mañana y tormentas aisladas el resto del día. Anuncian posibles lluvias y chaparrones hasta este lunes de mañana.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. También se indican las tormentas más fuertes para la mañana y hacia la tarde noche se irán debilitando. Este lunes puede haber inestabilidades de madrugada y de mañana. Luego mejora el tiempo.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 23 grados. Si bien en estos dos departamentos ya cesó el alerta vigente, se esperan lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. Podrían registrarse chaparrones este lunes de madrugada y luego mejorarían las condiciones del tiempo.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. Las tormentas más fuertes se informan para horas de la mañana, mientras que a la tarde y a la noche se prevén tormentas aisladas que se extenderán hasta este lunes de madrugada. A partir de mañana a la mañana irá disminuyendo la nubosidad.

Entre Ríos lluvias tormentas alerta Pronóstico
