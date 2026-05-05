Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

Boca disputó un duro encuentro en Guayaquil y cayó 1 a 0 por el gol de Tito Villalba en un terreno anegado por la lluvia. Ascacíbar y Céliz fueron expulsados.

Boca Juniors perdió 1-0 ante Barcelona SC en Guayaquil y complicó su panorama en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En un partido marcado por la lluvia torrencial y un campo de juego anegado, el equipo dirigido por Úbeda no logró sostener el ritmo y terminó pagando caro sus errores. El único gol del encuentro lo marcó Héctor “Tito” Villalba a los 72 minutos.

El encuentro comenzó con intensidad y con un Boca decidido a golpear primero. A los 5 minutos, el mediocampista Ascacíbar tuvo una chance inmejorable tras un córner, pero falló en la definición dentro del área chica. Minutos después, el Xeneize volvió a generar peligro con transiciones rápidas, aunque sin precisión en el último pase.

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Sin embargo, el desarrollo del primer tiempo se vio condicionado por dos hechos clave. A los 23 minutos, el arquero Leandro Brey debió abandonar el campo tras una lesión en la cadera, siendo reemplazado por Javier García. Poco después, a los 32’, Ascacíbar fue expulsado tras una dura infracción que, tras revisión del VAR, derivó en tarjeta roja directa.

Cuando parecía que el conjunto ecuatoriano aprovechaba la superioridad numérica, también se quedó con diez hombres: a los 49 minutos, Milton Céliz vio la roja por un codazo sobre Leandro Paredes, dejando el partido equilibrado en cuanto a cantidad de jugadores.

En el complemento, Boca tuvo sus oportunidades más claras. Miguel Merentiel desperdició un mano a mano tras una gran asistencia, y más tarde Exequiel Zeballos protagonizó una jugada que no pudo ser concretada por centímetros. El equipo argentino generaba, pero no convertía.

Barcelona, en cambio, fue efectivo. A los 72 minutos, tras un rápido contraataque y un flojo retroceso defensivo de Boca, Villalba definió para poner el 1-0 que sería definitivo.

En los minutos finales, Boca intentó reaccionar. Tuvo una buena secuencia colectiva que terminó con un remate desviado de Weigandt y una última atajada clave de Javier García que evitó el segundo tanto del local en tiempo de descuento.

Con esta derrota, Boca Juniors queda en una situación comprometida en su grupo y podría caer al tercer puesto dependiendo de otros resultados. La clasificación a la siguiente fase, que parecía encaminada, ahora se vuelve una misión cuesta arriba.

El Xeneize deberá recuperarse rápidamente y sumar en los próximos compromisos si quiere seguir con vida en el máximo torneo continental.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

93 minutos: notable atajada de Javier García

En un contragolpe letal del Barcelona, el arquero de Boca Juniors evitó el segundo gol del local.

88 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Ángel Romero en lugar de Milton Delgado.

87 minutos: excelente jugada colectiva para Boca

Tras varios toques de primera, Weigandt recibió solo en el vértice del área, pero su remate salió lejos del arco y también de los compañeros que entraban para definir.

80 minutos: Barcelona probó con un remate a distancia, que tapó Javi García

Matías Lugo recibió en soledad en la puerta del área y disparó de zurda. Bien ubicado se encontraba el arquero de Boca Juniors.

72 minutos: ¡GOL DE BARCELONA!

De contraataque y con un mal retroceso de Boca Juniors, el conjunto local se pone en ventaja con gol de Héctor Villalba.

62 minutos: Boca se perdió otro gol increíble

Luego de un excelente pase de Paredes para Zeballos, el Chango entró el área y buscó un pase para Giménez, quien por centímetros no llegó para marcar.

60 minutos: doble cambio en Boca Juniors

Exequiel Zeballos y Alan Velasco ingresan en lugar de Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

58 minutos: Merentiel se perdió el gol de Boca Juniors

Tras un gran contragolpe perfecto, Aranda asistió al uruguayo que picó solo para definir, pero remató al cuerpo del arquero del Barcelona.

50 minutos: todo Barcelona reclamó penal

Tras una marca de Ayrton Costa sobre Byron Castillo, este último cae y pide infracción. Para el árbitro y el VAR no fue falta de penal.

49 minutos: avisó Barcelona

Tras una acción de pelota parada, Rangel recibió dentro del área y le pegó por encima del travesaño.

47 minutos: Paredes probó a distancia y respondió José Contreras

El capitán de Boca Juniors recibió en la puerta del área y le pegó generando la buena reacción del arquero de Barcelona.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Entretiempo: cambio en Barcelona

Jefferson Intriago reemplazó a Darío Benedetto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

49 minutos: tras una revisión en el VAR, Milton Céliz es expulsado en Barcelona

El árbitro Carlos Betancur observó el codazo del futbolista argentino sobre el rostro de Leandro Paredes y no dudó.

45 minutos: Merentiel tuvo el primer gol del partido

Tras una excelente jugada que arrancó con Paredes y luego para Aranda, el juvenil ve la diagonal que mete el uruguayo y lo asistió. Sin embargo, el delantero definió forzado a las manos de José Contreras.

32 minutos: Ascacíbar fue expulsado tras una patada en la cabeza a un rival

El árbitro Carlos Betancur fue llamado por la tecnología y luego de observa el golpe sobre Milton Celiz, le muestra la roja al mediocampista de Boca Juniors.

23 minutos: Leandro Brey sufrió una lesión en la cadera y es reemplazado

El arquero, que ya venía de sufrir un golpe en una acción anterior, quedó sentido luego de intentar cortar el avance de Benedetto en la jugada previa y no se pudo levantar más. Javier García ingresó en su lugar.

19 minutos: milagro en el área de Boca

Barcelona tuvo una acción de peligro con Benedetto y tras un centro atrás, Castillo no llegó a definir.

9 minutos: Tomás Aranda es el primera amonestado del partido

El juvenil de Boca Juniors llega tarde y comete una dura infracción contra Jhonny Quiñónez.

5 minutos: Ascacíbar se perdió un gol increíble

Tras un buen córner ejecutado por Paredes, al Ruso le quedó un rebote en el área chica, pero pifió su remate. Gran oportunidad que desperdició Boca Juniors.

4 minutos: Boca lo tuvo de contragolpe

Di Lollo tuvo un buen corte en defensa, lanzó para Merentiel quien corrió a toda velocidad y buscó un pase para Giménez, que no llegó.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Barcelona y Boca Juniors

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.