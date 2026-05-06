Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

El cuerpo técnico de Boca recibió el informe médico del juvenil arquero que debió ser reemplazado tras un golpe en Ecuador.

6 de mayo 2026 · 16:02hs
En Boca confían en que el ex-Los Andes estará para el partido contra Huracán.

En Boca confían en que el ex-Los Andes estará para el partido contra Huracán.

El mundo Boca comenzó a recibir noticias alentadoras a pesar de la caída frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Las alarmas que se encendieron en Guayaquil por el estado físico de Leandro Brey, quien debió abandonar el campo tras un fuerte choque con Byron Castillo, parecen haber quedado atrás.

El joven arquero se sometió a estudios médicos de rigor apenas aterrizó en Buenos Aires. El informe médico descartó una lesión de gravedad, arrojando como diagnóstico un traumatismo en la zona del pubis producto del impacto sufrido en la zona inguinal.

Boca perdió en Ecuador.

Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

Boca en un buen momento.

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda mantiene la esperanza de contar con el arquero para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La disponibilidad de Brey quedará sujeta a que baje la inflamación en la zona afectada y a que el futbolista no presente molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que el juvenil no llegue en condiciones óptimas, la responsabilidad de los tres palos volverá a recaer sobre Javier García, quien en Ecuador regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad.

Boca Leandro Brey
Noticias relacionadas
Boca jugará con Huracán de local.

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Alan Velasco marcó el primer gol de Boca.

Boca logró un importante triunfo en Santiago del Estero

Boca visita a Central Córdoba con chances de ser líder de la Zona A.

En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

Ver comentarios

Lo último

Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Rodolfo DOnofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Ultimo Momento
Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Rodolfo DOnofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

Policiales
Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Ovación
Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas

Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas

Exequiel Bastidas: Es un resultado que se venía haciendo desear

Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Rodolfo DOnofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

La provincia
Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

La compañía La Perra Alegría presenta Memorias Latinoamericanas en Paraná

La compañía La Perra Alegría presenta "Memorias Latinoamericanas" en Paraná

Entre Vinos propone un recorrido por la historia vitivinícola entrerriana en Los Aromitos

"Entre Vinos" propone un recorrido por la historia vitivinícola entrerriana en Los Aromitos

La oposición en el Senado pidió precisiones sobre la Caja de Jubilaciones y los acuerdos con Nación

La oposición en el Senado pidió precisiones sobre la Caja de Jubilaciones y los acuerdos con Nación

Entre Ríos exporta miel a Europa sin aranceles por primera vez

Entre Ríos exporta miel a Europa sin aranceles por primera vez

Dejanos tu comentario