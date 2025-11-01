Uno Entre Rios | Ovación | River

En River eligen nuevo presidente

Los socios de la entidad de Núñez tendrán cinco candidatos para poder elegir. En River se estrena el voto electrónico.

1 de noviembre 2025 · 08:00hs
Se espera que la participación de los socios de River rompa un récord de votantes en la historia del club.

Este sábado se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en River. En medio de una profunda crisis deportiva, el año a nivel institucional se cierra con la designación del nuevo mandatario que sucederá a Jorge Brito y comandará las riendas del club por los próximo cuatro años.

Los socios podrán ejercer su voto y optar por uno de los cinco candidatos que ya fueron formalizados ante la Junta Electoral. Tal como confirmó oficialmente el club en un comunicado, las elecciones en River tendrán lugar en el Monumental esta jornada, de 10 a 20. Se inaugurará el sistema de voto electrónico.

Llamativamente, la fecha se adelantó alrededor de un mes, ya que Brito había sido electo el 5 de diciembre de 2021 y tomó su cargo el 10 de diciembre. El plan del empresario es cederle la posta al ganador el próximo lunes a las 18, apenas dos días después de los comicios.

A partir de esta elección presidencial, el límite de edad baja en River. Así podrán votar todos los socios activos mayores de 16 años que cuenten con tres años de antigüedad al 31 de agosto próximo.

Los candidatos a presidente de River

En estas elecciones son cinco las listas que se postulan para conducir los destinos de la entidad de Núñez.

Lista 1 Frente River Primero. Presidente Luis Belli; vicepresidente primero Hernán Riso; vicepresidente segundo Noelia Florentín; vicepresidente tercero Sebastián Gasibe; primer vocal Antonio Caselli.

Lista 2 Frente Filosofía River (el oficialismo). Presidente Stefano Di Carlo; vicepresidente primero Andrés Ballotta; vicepresidente segundo Ignacio Villarroel; vicepresidente tercero Mariano Taratutty; primera vocal: Clara D’Onofrio

Lista 3 Frente Limpia en River. Presidente Pablo Lunati; vicepresidente primero Santiago Roca; vicepresidente segundo Claudio Baumgarten; vicepresidente tercero Bianca Lauría; primer vocal Pablo Lunati.

Lista 4 Frente River Somos Todos. Presidente Carlos Trillo; vicepresidente Pedro Tibaudin; vicepresidente segundo Alejandra Sabatino; vicepresidente tercero Daniel Zononi; primer vocal Carlos Trillo.

Lista 5 Frente River Campeón Deportivo y Social. Presidente Daniel Kiper; vicepresidente primero Claudio Piñeiro; vicepresidente segundo Lucila Lancioni; vicepresidente tercero Érika Bedners; primer vocal Daniel Kiper.

