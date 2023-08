En Patronato hay optimismo a pesar del escenario oscuro

“Lo ideal hubiera sido ganarle a Almirante. Si lo lográbamos nos recontra prendíamos porque tenemos un partido menos que el resto de los rivales y adentro nos hacemos fuerte. Ahora deberemos ganar adentro y algún día tendremos que ganar afuera. En algún momento esas dos, tres victorias seguidas, nos meterá en zona de clasificación. Igualmente hago tablas matemáticas. Estamos más vivos que nunca porqué a pesar de esta derrota, tenemos la posibilidad intacta. Lo único es que el margen es más chico”, recalcó el DT del Santo, en rueda de prensa.

El conductor táctico del elenco de barrio Villa Sarmiento se retiró conforme con el funcionamiento del equipo. Asimismo lamentó la ineficacia de sus dirigidos, especialmente cuando el marcador en la localidad bonaerense de Isidro Casanova estaba cerrado.

patronato.jpg De Paoli destacó el buen rendimiento de Valentín Pereyra Prensa Almirante Brown.

“Erramos cinco goles debajo del arco y ellos cuando patearon al arco hicieron un gol. Ahí nos desmoronamos emocionalmente y se agrandó el rival. Creo que ha sido el peor partido de la temporada del rival y uno de los mejores de nosotros en la temporada. No es una excusa, es lo que se vio. Tuvimos cuatro situaciones muy claras contra casi ninguna y asismismo ellos se pusieron 1 a 0. Después hubo un desajuste defensivo que puede estar en los planes”, revivió De Paoli.

Almirante abrió el marcador en la última jugada de la etapa inicial. Esto impulsó a De Paoli a modificar esquema. Planteó una formación más ofensiva. Le ofreció mayores espacios a La Fragata, que liquidó el pleito antes del cuarto de hora del complemento.

“Nos pasó algo parecido a lo que nos sucedió contra alvarado. Salimos en el segundo tiempo y nos hicieron el segundo gol muy rápido”, señaló el entrenador de Patronato. “Como entrenador entreno al equipo para que patee mucho y le pateen poco. No es que me quite responsabilidad porque después de la derrota en Santiago del Estero me hice cargo de un partido chato en el que el equipo no tuvo profundidad y era para un 0 a 0 aunque Güemes tuvo las chances más claras”, añadió.

Sobre la salida de Matías Ruíz Díaz en el entretiempo, el DT explicó que obedeció a una molestia que acusó el marcador de punta derecho. “Estaba jugando muy bien. Su movimiento y posicionamiento hizo que Nazareno (Solís) sea la figura del primer tiempo. En el entretiempo me dicen que tiene un esguince de rodilla y si se va a enfriar inevitablemente a los 15 del segundo tiempo iba a perder un cambio. No quise arriesgar. Es una pena porque no estaba en los planes”, lamentó.

A su vez De Paoli sorprendió al ubicar a Valentín Pereyra como lateral izquierdo. “Almirante cambió su manera de jugar. Asimismo jugó con Facundo Stable a quien lo tuve en Barracas y lo conozco mucho. Es un wing derecho parecido a Valentín Pereyra y Almirante estaba haciendo mucho daño por ese andarivel. Lo contrarrestamos porqué no tiró ningún centro, corrió todo el tiempo para atrás y no para adelante. Valentín jugó muy bien”, resaltó.

Por último, De Paoli afirmó que Patronato es muy respetado por los adversarios de la categoría, aunque aclaro que esto no es un argumento suficiente para posicionarse en el lugar deseado.

“En el día a día estoy en diálogo con jugadores y entrenadores rivales y ese es el mejor reconocimiento. Ganamos cuatro, perdimos cuatro y con eso no es suficiente para estar, hoy, en zona de reducido”, cerró.