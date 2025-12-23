En Patronato evalúan el regreso de Lautaro Geminiani

El histórico defensor de Patronato podría retornar para escribir su tercer ciclo en la entidad de barrio Villa Sarmiento.

El regreso de Lautaro Geminiani a Patronato es una posibilidad concretar que evalúan en barrio Villa Sarmiento. El marcador de punta derecho mantuvo contacto con los directivos del Rojinegro. En la comunicación el futbolista formado en el semillero del Santo transmitió la intención de retornar al Santo para protagonizar su tercer ciclo.

Geminiani es un histórico de la institución. Defendió el escudo de manera oficial en 189 encuentros. En ese derrotero el defensor, que bajo la conducción técnica de Rodolfo de Paoli también ofició de mediocampista, aportó tres conquistas.

El paso de Lautaro Geminiani en el Rojinegro

Su paso por Patronato incluyó el ascenso a Primera División en la temporada 2015 de la Primera Nacional, la conquista de la Copa Argentina 2022 y las histórica participaciones del Rojinegro en la Copa Libertadores 2023 y la Copa Sudamericana de dicho año.

El futbolista, de 34 años, cerró su segundo ciclo en el Santo a fines de 2023 para iniciar un nuevo desafío en su carrera. En este punto se trasladó a Córdoba para sumarse a la estructura de Racing de Nueva Italia. Con la indumentaria de La Academia visitó a su ex-equipo en la derrota que sufrió el elenco de La Docta por 2 a 1 en el marco de la quinta fecha de la temporada 2024 de la Primera Nacional.

Luego de esa experiencia emigró a Venezuela para incorporarse a Zamora FC. Firmó contrato por 18 meses, pero su estadía finalizó de manera anticipada por cuestiones políticas.

La salida de Julián Navas y de Gonzalo Asís abren la puerta del regreso de Geminiani. El paranaense se entusiasma con volver a lucir el escudo de la institución que lo formó y le permitió cumplir el sueño de transformarse en deportista profesional. Proyecta comenzar a cerrar su carrera en la institución donde inició su propio camino.

En Patronato no bajan los brazos por Alan Bonansea

La continuidad de Alan Bonansea era una ilusión que se fue apagando en Patronato. De hecho el entrenador Rubén Forestello declaró que el Tanque cerró su etapa en el representante entrerriano. Sin embargo, en barrio Villa Sarmiento no cierran las negociaciones con el goleador de la temporada 2025.

El oriundo de Villa Constitución, Santa Fe, recibió ofertas de Colón de Santa Fe y Quilmes, entre otros equipos de la divisional. Desde calle Grella 874 no pierden la esperanza de seguir disfrutando de los goles de Bonansea.