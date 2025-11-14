Echagüe será el escenario del KO al Límite

Este sábado, desde las 17, se realizará la 17ª edición del KO al Límite, un festival que tendrá más de 40 peleas de MMA, kick boxing, muay thai y K1.

Algunos de los protagonistas que se meterán en la jaula en el KO al Límite.

El estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club será el escenario donde se vivirá una jornada de adrenalina para los amantes de los deportes de combate. Este sábado se llevará a cabo la 17ª edición del KO al Límite , un evento organizado por el Centro Marcial Sin Límites que maneja Javier Martínez.

El festival contará con más de 40 peleas de artes marciales mixtas (MMA), kick boxing, muay thai y K1, en las clasificaciones amateurs, semiprofesionales y profesionales. Las actividades comenzarán alrededor de las 17, con los primeros combates amateurs.

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Alrededor de las 20, antes de que empiecen los enfrentamientos semiprofesionales, habrá un breve corte musical, ya que se presentará Viejas Bisagras, banda tributo a La Renga, para luego continuar con la acción en la jaula.

Las entradas en puerta tendrán los siguientes valores: generales 25.000 pesos de 17 a 20 horas y 30.000 luego; preferenciales 30.000 pesos de 17 a 20 y 35.000 luego; y vips 35.000 pesos de 17 a 20 y 40.000 luego.

Las peleas profesionales y semiprofesionales del KO al Límite

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KO AL LÍMITE (@koallimite)

Leandro Eclasia vs Nicolás Gómez

Iván Viera vs Emmanuel Vallejos

Marta Villagra vs Johanna Alonso

Andrea Bresan vs Loly Espinoza

Brandon Villagra vs Leandro Cabrera

Emanuel López vs Juan Pablo Scaglione

Gustavo Leguizamón vs Bruno Sosa

Dalma Molina vs Fátima Jaime

Nicolás Rosales vs Lorenzo Castrogiovanni

David Roque vs Eric Grunevaltt

Gastón Palomino vs Renzo Olivo