El estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club será el escenario donde se vivirá una jornada de adrenalina para los amantes de los deportes de combate. Este sábado se llevará a cabo la 17ª edición del KO al Límite, un evento organizado por el Centro Marcial Sin Límites que maneja Javier Martínez.
Echagüe será el escenario del KO al Límite
Este sábado, desde las 17, se realizará la 17ª edición del KO al Límite, un festival que tendrá más de 40 peleas de MMA, kick boxing, muay thai y K1.
El festival contará con más de 40 peleas de artes marciales mixtas (MMA), kick boxing, muay thai y K1, en las clasificaciones amateurs, semiprofesionales y profesionales. Las actividades comenzarán alrededor de las 17, con los primeros combates amateurs.
Alrededor de las 20, antes de que empiecen los enfrentamientos semiprofesionales, habrá un breve corte musical, ya que se presentará Viejas Bisagras, banda tributo a La Renga, para luego continuar con la acción en la jaula.
Las entradas en puerta tendrán los siguientes valores: generales 25.000 pesos de 17 a 20 horas y 30.000 luego; preferenciales 30.000 pesos de 17 a 20 y 35.000 luego; y vips 35.000 pesos de 17 a 20 y 40.000 luego.
Las peleas profesionales y semiprofesionales del KO al Límite
Leandro Eclasia vs Nicolás Gómez
Iván Viera vs Emmanuel Vallejos
Marta Villagra vs Johanna Alonso
Andrea Bresan vs Loly Espinoza
Brandon Villagra vs Leandro Cabrera
Emanuel López vs Juan Pablo Scaglione
Gustavo Leguizamón vs Bruno Sosa
Dalma Molina vs Fátima Jaime
Nicolás Rosales vs Lorenzo Castrogiovanni
David Roque vs Eric Grunevaltt
Gastón Palomino vs Renzo Olivo