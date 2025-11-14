Uno Entre Rios | Ovación | KO al límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Este sábado, desde las 17, se realizará la 17ª edición del KO al Límite, un festival que tendrá más de 40 peleas de MMA, kick boxing, muay thai y K1.

14 de noviembre 2025 · 18:22hs
Algunos de los protagonistas que se meterán en la jaula en el KO al Límite.

Víctor Ludi/UNO

Algunos de los protagonistas que se meterán en la jaula en el KO al Límite.

El estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club será el escenario donde se vivirá una jornada de adrenalina para los amantes de los deportes de combate. Este sábado se llevará a cabo la 17ª edición del KO al Límite, un evento organizado por el Centro Marcial Sin Límites que maneja Javier Martínez.

El festival contará con más de 40 peleas de artes marciales mixtas (MMA), kick boxing, muay thai y K1, en las clasificaciones amateurs, semiprofesionales y profesionales. Las actividades comenzarán alrededor de las 17, con los primeros combates amateurs.

El arrecifeño llega de ganar en las últimas cuatro carreras y se encamina a un nuevo título.

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México.

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Alrededor de las 20, antes de que empiecen los enfrentamientos semiprofesionales, habrá un breve corte musical, ya que se presentará Viejas Bisagras, banda tributo a La Renga, para luego continuar con la acción en la jaula.

Las entradas en puerta tendrán los siguientes valores: generales 25.000 pesos de 17 a 20 horas y 30.000 luego; preferenciales 30.000 pesos de 17 a 20 y 35.000 luego; y vips 35.000 pesos de 17 a 20 y 40.000 luego.

Las peleas profesionales y semiprofesionales del KO al Límite

Embed

Leandro Eclasia vs Nicolás Gómez

Iván Viera vs Emmanuel Vallejos

Marta Villagra vs Johanna Alonso

Andrea Bresan vs Loly Espinoza

Brandon Villagra vs Leandro Cabrera

Emanuel López vs Juan Pablo Scaglione

Gustavo Leguizamón vs Bruno Sosa

Dalma Molina vs Fátima Jaime

Nicolás Rosales vs Lorenzo Castrogiovanni

David Roque vs Eric Grunevaltt

Gastón Palomino vs Renzo Olivo

KO al límite Echagüe MMA Javier Martínez
Noticias relacionadas
La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película.

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola.

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos de la Primer Fase de la Liga Provincial y quiere seguir de racha.

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Ver comentarios

Lo último

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Ultimo Momento
Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

La provincia
El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

Dejanos tu comentario