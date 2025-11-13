Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

Del 21 al 23 de noviembre, Paraná albergará el certamen para las categorías masculinas infantil y cadete. Se disputará en las pistas de Recreativo y Neuquén.

13 de noviembre 2025 · 20:59hs
En las instalaciones del Recreativo Bochas Club se ultimaron los detalles de cara al certamen que se realizará en Paraná.

Gentileza Raúl Rousseaux

Con el objetivo de impulsar el desarrollo del hockey sobre patines masculino en la región y continuar posicionando a Paraná en el ámbito nacional, las subcomisiones del Recreativo Bochas Club y el Atlético Neuquén Club trabajan de manera conjunta en la organización de la primera edición del Torneo Libertador.

El certamen se desarrollará entre el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en las pistas del Bocha y del Pingüino, y abarcará a las categorías infantil y cadete, sólo en la rama masculina.

La competencia contará con la participación de equipos de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y, como no podía ser de otra manera, Entre Ríos. Además sus partidos serán televisados en vivo por Canal 2M, reconocida señal dentro del ámbito del deporte sobre ruedas.

Los equipos que participarán en el Torneo Libertador

En infantil habrá nueve equipos, divididos en tres zonas de tres conjuntos. En el Grupo A estarán Neuquén, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan; en el Grupo B competirán Recreativo, Vélez Sarsfield y San Guillermo de Santa Fe; mientras que en el Grupo C jugarán Talleres, Harrods de Buenos Aires y Rowing.

Mientras que en la categoría cadete serán ocho los conjuntos, agrupados en dos zonas de cuatro elencos. En el Grupo A estarán Rowing, Recreativo, GEBA B y Estudiantil de San Juan; mientras que en el Grupo B competirán Talleres, Neuquén, GEBA A y SEC.

Desde la organización del certamen

“Se están ultimando detalles para asegurarnos de que todo salga bien y sea una fiesta para los chicos. Lo que nos llevó a las dos comisiones a trabajar de manera conjunta es la pasión por este deporte y las ganas que tenemos de que el hockey sobre patines siga creciendo a través de una mayor competencia que entusiasme a las nuevas generaciones, generando un entorno deportivo y familiar de gran convocatoria. Al no ser un deporte popular, hay que generar una dinámica permanente para que haya actividades. Cuando los chicos conocen el hockey sobre se enganchan porque es un deporte de contacto que genera mucha adrenalina porque es muy rápido y requiere de habilidad en espacios reducidos”, le comentó a UNO Raúl Rousseaux, uno de los integrantes de la subcomisión de Neuquén.

Del mismo modo, Roxana Affranchino, presidenta de la subcomisión de hockey sobre patines de Recreativo, explicó: “Esta idea surgió porque hace un tiempo que vinimos analizando los torneos de todo el país y esta categoría no tiene demasiada actividad. Entonces nos propusimos hacer uno en Paraná, ya que por lo general nos toca viajar, y nos pusimos a trabajar en la organización del certamen”.

Por su parte, Gisela Olivera, presidente de la subcomisión de hockey sobre patines del ANC, acotó: “Es una idea que veníamos pensando con Roxa y que hace ya un tiempo que teníamos muchas ganas de llevar a cabo. No conformes con sólo pensar, pusimos manos a la obra. El Torneo Libertador está pensado para mostrar un poco nuestro hockey local y que vengan clubes de otras provincias, porque generalmente estos torneos se hacen en San Juan o en Mendoza y somos nosotros quienes siempre viajamos. La categoría infantil comprende a niños de hasta 12 años y en la categoría cadete compiten de niños hasta 14 años. Para poder cumplir con la fixturacion se utilizarán ambas sedes, ya que están previstos 17 partidos en cada jornada. Tenemos mucha ilusión y expectativas porque estamos seguros que va a ser una gran primer edición del Torneo Libertador”.

Paraná Torneo Libertador Neuquén Recreativo Hockey sobre patines
