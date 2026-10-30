En el inicio de la fecha 15, Rosario Central va por el liderazgo de la tabla anual

Desde las 21.15, Rosario Central visitará a Sarmiento de Junín. Si el Canalla gana, quedará transitoriamente como único puntero de la tabla anual.

Con la disputa de cuatro partidos, comenzará este viernes la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la penúltima de la fase regular. Lo destacado de la jornada será la visita de Rosario Central a Sarmiento de Junín, en la que el Canalla buscará dar un paso importante en la lucha por la tabla anual.

El capítulo, que se extenderá hasta el lunes, comenzará a definir no solo los clasificados a los playoffs sino que también el título de Campeón de Liga y podría quedar sentenciado el segundo descenso.

La actividad comenzará a las 19 en Parque Patricios, donde Huracán, que lucha por meterse en los playoffs, recibirá al rezagado Tigre.

Paralelamente, Estudiantes de Río Cuarto jugará su último partido en la máxima categoría ante su gente, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, que buscará asegurarse su lugar en los Playoffs.

Los otros dos partidos se jugarán desde las 21.15. En Avellaneda, Racing, ya sin chances de pelear por el título, será anfitrión de Aldosivi, que si pierde descenderá por lo que se jugará el todo por el todo por la victoria.

Rosario Central quiere subirse a la cima

Paralelamente, lo más atractivo se vivirá en Junín, donde Sarmiento, que quiere meterse en los playoffs, recibirá a Rosario Central, que buscará los tres puntos para quedar momentáneamente como líder de la tabla anual, hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors.