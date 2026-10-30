Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

En el inicio de la fecha 15, Rosario Central va por el liderazgo de la tabla anual

Desde las 21.15, Rosario Central visitará a Sarmiento de Junín. Si el Canalla gana, quedará transitoriamente como único puntero de la tabla anual.

30 de octubre 2026 · 10:11hs
Rosario Central viene de obtener un gran triunfo ante Huracán.

Rosario Central viene de obtener un gran triunfo ante Huracán.

Con la disputa de cuatro partidos, comenzará este viernes la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la penúltima de la fase regular. Lo destacado de la jornada será la visita de Rosario Central a Sarmiento de Junín, en la que el Canalla buscará dar un paso importante en la lucha por la tabla anual.

El capítulo, que se extenderá hasta el lunes, comenzará a definir no solo los clasificados a los playoffs sino que también el título de Campeón de Liga y podría quedar sentenciado el segundo descenso.

La actividad comenzará a las 19 en Parque Patricios, donde Huracán, que lucha por meterse en los playoffs, recibirá al rezagado Tigre.

Paralelamente, Estudiantes de Río Cuarto jugará su último partido en la máxima categoría ante su gente, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, que buscará asegurarse su lugar en los Playoffs.

Los otros dos partidos se jugarán desde las 21.15. En Avellaneda, Racing, ya sin chances de pelear por el título, será anfitrión de Aldosivi, que si pierde descenderá por lo que se jugará el todo por el todo por la victoria.

Rosario Central quiere subirse a la cima

Paralelamente, lo más atractivo se vivirá en Junín, donde Sarmiento, que quiere meterse en los playoffs, recibirá a Rosario Central, que buscará los tres puntos para quedar momentáneamente como líder de la tabla anual, hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors.

Rosario Central Sarmiento de Junín Torneo Clausura Fútbol
Noticias relacionadas
Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028.

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

liga femenina: rocamora quiere extender su gran presente

Liga Femenina: Rocamora quiere extender su gran presente

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Estudiantes con una nueva cancha de hockey sobre césped. 

Estudiantes celebra 50 años de hockey con la inauguración de su segunda cancha sintética

Ver comentarios

Lo último

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Ultimo Momento
Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Policiales
Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

Dejanos tu comentario