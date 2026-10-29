Ante el aumento del nivel del río Paraná, las excursiones náuticas tendrán un punto alternativo de embarque en el Balneario Municipal, con aval de Prefectura.

Crecida del río Paraná: modifican el embarque de excursiones náuticas por seguridad.

La creciente del río Paraná obligó a modificar temporalmente el lugar de embarque de las excursiones náuticas. Debido al incremento del nivel del agua, el pontón utilizado habitualmente para esta actividad permanecerá fuera de operación como medida preventiva.

La Asociación Ambientalista Ñanderecó, junto con los prestadores de servicios de turismo náutico, resolvió implementar un esquema provisorio para garantizar la continuidad de las excursiones y preservar la seguridad de los visitantes.

El Balneario Municipal será el punto alternativo

La medida establece que las embarcaciones de pequeño porte podrán realizar el embarque de pasajeros desde el Balneario Municipal, mientras persistan las condiciones que impiden utilizar el pontón habitual.

La disposición cuenta con el aval de la Prefectura Naval Argentina y está destinada exclusivamente a las embarcaciones de menor tamaño que prestan servicios de turismo náutico.

El cambio permitirá mantener la actividad turística mediante una alternativa adecuada a las actuales condiciones del río.

Una medida preventiva y transitoria

Desde las entidades involucradas explicaron que la decisión responde a criterios de prevención y seguridad, tanto para los visitantes como para los prestadores de servicios.

Asimismo, señalaron que la modificación tiene carácter transitorio y que las operaciones se desarrollarán bajo las condiciones de seguridad correspondientes, con intervención de la autoridad marítima.

El esquema alternativo continuará vigente mientras el nivel del río Paraná impida utilizar el punto de embarque habitual.

De esta manera, se busca garantizar la continuidad de las excursiones náuticas sin comprometer la seguridad de quienes participan de la actividad.