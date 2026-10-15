Gimnasia de La Plata se impuso por 2-1 ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y quedó en la cima de la Zona B. El Lobo abrió el marcador con el tanto de Ignacio Fernández en el inicio del primer tiempo pero en el complemento Jordy Caicedo lo empató desde los doce pasos. Sin embargo, Germán Conti apareció en el final para darle la victoria al equipo dirigido por Ariel Pereyra.
Triunfo agónico de Gimnasia ante Huracán
Gimnasia le ganó 2-1 a el Globo por la fecha 13 y tiene los mismos puntos que Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, que están con un partido menos.
15 de octubre 2026 · 22:37hs
Cómo quedaron Gimnasia e Huracán
Con este resultado, el conjunto platense quedó con 22 puntos al igual que Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, que están con un partido menos. Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez quedaron en el sexto lugar con 19 unidades. A su vez, en la anual Gimnasia ocupa el séptimo lugar con 48, en zona de Copa Sudamericana y Huracán, 14° con 41.